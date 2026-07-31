Acun Ilıcalı, Ücretini Ödediği Locası İptal Edildiği İçin Aziz Yıldırım'a Dava Açtı
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Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk dikkat çeken kararlarından biri Acun Ilıcalı'yla ilgili oldu. Yıldırım yönetimi, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Stadı'ndaki locasının tahsisini iptal etti.
Ali Koç döneminde Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini üstlenen Acun Ilıcalı ise gelişmenin ardından X hesabından bir açıklama yayımladı. Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştirirken, alınan kararı 'hırs ve hesaplaşma' olarak değerlendirdi.
Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan, 343 Digital'de Ilıcalı'nın dava açtığını açıkladılar.
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343 Digital'de Yağız Sabuncuoğlu davanın açıldığını açıkladı.
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Acun Ilıcalı daha önce de konuyla ilgili sert bir açıklama yayınlamıştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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