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Acun Ilıcalı, Ücretini Ödediği Locası İptal Edildiği İçin Aziz Yıldırım'a Dava Açtı

Acun Ilıcalı, Ücretini Ödediği Locası İptal Edildiği İçin Aziz Yıldırım'a Dava Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 22:14
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Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk dikkat çeken kararlarından biri Acun Ilıcalı'yla ilgili oldu. Yıldırım yönetimi, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Stadı'ndaki locasının tahsisini iptal etti.

Ali Koç döneminde Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini üstlenen Acun Ilıcalı ise gelişmenin ardından X hesabından bir açıklama yayımladı. Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştirirken, alınan kararı 'hırs ve hesaplaşma' olarak değerlendirdi.

Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan, 343 Digital'de Ilıcalı'nın dava açtığını açıkladılar. 

Kaynak - 343 Digital

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343 Digital'de Yağız Sabuncuoğlu davanın açıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı daha önce de konuyla ilgili sert bir açıklama yayınlamıştı:

Acun Ilıcalı daha önce de konuyla ilgili sert bir açıklama yayınlamıştı:

'Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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