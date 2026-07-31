Çölün Ortasına Toprak ve Samandan Gökdelenler İnşa Ettiler
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Yemen’in çöl arazisinde yükselen Şibam, uzaktan bakıldığında modern bir kent siluetini andırıyor. Ancak şehirdeki yüksek yapıların ardında çelik, beton veya gelişmiş inşaat makineleri bulunmuyor. Yedi kata ulaşan yüzlerce kule ev, yaklaşık 500 yıl önce toprak, saman ve su kullanılarak hazırlanan kerpiçlerle inşa edildi.
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Dünyanın en eski dikey şehirlerinden birini kurdular
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Toprak, saman ve suyla yedi kat yükseldiler
Kerpiç gökdelenler sürekli yeniden sıvanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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