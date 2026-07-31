Çölün Ortasına Toprak ve Samandan Gökdelenler İnşa Ettiler

Hadramut Vadisi’nde bulunan Şibam, geçmişte Güney Arap Yarımadası’ndan geçen baharat ve tütsü ticaret yolunun önemli duraklarından biriydi. Bugünkü kent dokusunun büyük bölümü, eski yerleşimin 1532-1533 yıllarında yaşanan büyük selde zarar görmesinin ardından oluşturuldu.

Surlarla çevrili dar bir alana kurulan şehirde yatay olarak genişlemek yerine yukarı doğru büyümek tercih edildi. Dikdörtgen sokak düzeni üzerine sık biçimde yerleştirilen kule evler, hem saldırılara karşı koruma sağlıyor hem de çöl sıcağında sokakların günün büyük bölümünde gölgede kalmasına yardımcı oluyordu.

Yedi kata kadar yükselen yapılarıyla Şibam, çok katlı kent planlamasının en eski ve başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. İngiliz kâşif Freya Stark da çölün ortasında yükselen bu sıra dışı siluet nedeniyle şehri 1930’lu yıllarda “Çölün Manhattanı” olarak adlandırmıştı.