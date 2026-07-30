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Kanalizasyon Hattı Döşerken 2 Bin 300 Yıllık Mezara Ulaştılar

Kanalizasyon Hattı Döşerken 2 Bin 300 Yıllık Mezara Ulaştılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 12:20
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İtalya’nın güneyindeki Manduria kentinde kanalizasyon hattı döşenirken yaklaşık 2 bin 300 yıllık mezar kompleksi ortaya çıkarıldı. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen yapının kırmızı ve beyaz boyalı duvarları ile taş kapısının parçaları günümüze kadar ulaştı. Mezarın içinde seramik kaplar, kandiller, tabaklar ve küçük parfüm ya da merhem şişeleri bulundu.

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Kanalizasyon kazısı iki bölümlü mezar kompleksine ulaştı

Kanalizasyon kazısı iki bölümlü mezar kompleksine ulaştı

Keşif, İtalya’nın Puglia bölgesindeki Manduria kentinin Via Scarciglia Caddesi’nde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları sırasında yapıldı. Acquedotto Pugliese tarafından yürütülen çalışmaya uzman arkeologlar da eşlik ediyordu. Toprağın altından Helenistik döneme ait oda biçiminde bir mezar çıkması üzerine bölgedeki çalışmalar arkeolojik kazıya dönüştü.

İtalya Kültür Bakanlığına bağlı yetkili kurumun 8 Eylül 2025 tarihli açıklamasına göre mezar, Messap halkı tarafından kullanılan küçük bir defin kompleksinin parçasıydı. Yapı, giriş bölümü ve asıl mezar odası olmak üzere iki ayrı alandan oluşuyordu.

Giriş odasının duvarlarında kırmızı renkte boyanmış sıva ile duvar boyunca uzanan kabartmalı beyaz şeritlerin izleri bulundu

Giriş odasının duvarlarında kırmızı renkte boyanmış sıva ile duvar boyunca uzanan kabartmalı beyaz şeritlerin izleri bulundu

Aynı bölümde MÖ 4. yüzyıla tarihlenen vazolar, kandiller, tabaklar ve güzel kokulu yağlar ya da merhemler için kullanılan küçük seramik kaplar ortaya çıkarıldı.

Asıl mezar odasının girişinde işlenmiş taşlardan oluşan mimari bir çerçeve yer alıyordu. Girişin geçmişte kırmızı sıvayla kaplanmış, iki kanatlı taş bir kapıyla kapatıldığı belirlendi. Kapıya ait parçaların yanı sıra odanın duvarlarında da boyalı sıva izlerine rastlandı. Zemindeki dört dikdörtgen yuva ise burada ahşap bir cenaze yatağı bulunduğunu düşündürüyor.

Bitişikteki mezarın Antik Çağ’da yağmalandığı anlaşıldı

Bitişikteki mezarın Antik Çağ’da yağmalandığı anlaşıldı

Kazı sırasında mezarın duvarlarında komşu gömülere ulaşmak amacıyla açıldığı düşünülen delikler tespit edildi. Deliklerden biri, ilk mezarın hemen yanında bulunan ikinci bir mezara ulaşıyordu. Yapı dışarıdan hala mühürlü görünmesine rağmen içerisinde herhangi bir mezar eşyası bulunamadı.

Arkeologlar, ikinci mezarın Antik Çağ’da duvarı delinerek yağmalandığını değerlendiriyor. Dolgu malzemesinin içinden çıkan Roma Cumhuriyeti dönemine ait gümüş denarius, bölgenin Messap dönemindeki defin işlemlerinden sonra Roma döneminde de kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Yetkililer, yapının ayrıntılı biçimde belgelenmesi için fotogrametrik tarama çalışması başlattı. Elde edilen görüntüler kullanılarak mezarın üç boyutlu dijital modeli hazırlanacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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