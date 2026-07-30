Kanalizasyon Hattı Döşerken 2 Bin 300 Yıllık Mezara Ulaştılar

Aynı bölümde MÖ 4. yüzyıla tarihlenen vazolar, kandiller, tabaklar ve güzel kokulu yağlar ya da merhemler için kullanılan küçük seramik kaplar ortaya çıkarıldı.

Asıl mezar odasının girişinde işlenmiş taşlardan oluşan mimari bir çerçeve yer alıyordu. Girişin geçmişte kırmızı sıvayla kaplanmış, iki kanatlı taş bir kapıyla kapatıldığı belirlendi. Kapıya ait parçaların yanı sıra odanın duvarlarında da boyalı sıva izlerine rastlandı. Zemindeki dört dikdörtgen yuva ise burada ahşap bir cenaze yatağı bulunduğunu düşündürüyor.