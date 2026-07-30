Kanalizasyon Hattı Döşerken 2 Bin 300 Yıllık Mezara Ulaştılar
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İtalya’nın güneyindeki Manduria kentinde kanalizasyon hattı döşenirken yaklaşık 2 bin 300 yıllık mezar kompleksi ortaya çıkarıldı. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen yapının kırmızı ve beyaz boyalı duvarları ile taş kapısının parçaları günümüze kadar ulaştı. Mezarın içinde seramik kaplar, kandiller, tabaklar ve küçük parfüm ya da merhem şişeleri bulundu.
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Kanalizasyon kazısı iki bölümlü mezar kompleksine ulaştı
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Giriş odasının duvarlarında kırmızı renkte boyanmış sıva ile duvar boyunca uzanan kabartmalı beyaz şeritlerin izleri bulundu
Bitişikteki mezarın Antik Çağ’da yağmalandığı anlaşıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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