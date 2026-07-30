İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşmek Ne Kadar Mantıklı? İçerik Üreticisi Roda Çelebi Datça'yı Anlatıyor
Hepimizin aklının bir köşesinde o meşhur 'Her şeyi bırakıp Ege'ye yerleşme' hayali yatıyor değil mi? 🌊
Sabahın köründe çalan alarmı ertelerken, bitmek bilmeyen İstanbul trafiğinde direksiyon sallarken ya da plazaların gri duvarları arasında maillere boğulmuşken birçoğumuz o hayalin sıcaklığına sığınıyoruz. İşte o hepimizin iç geçirdiği hayali gerçeğe dönüştüren, üstüne bir de bunu yaparken bize muazzam manzaralarla dijital bir şölen sunan biri var karşımızda: Roda Çelebi!
İstanbul'un kaosunu, bitmek bilmeyen koşuşturmacasını ve alıştıkları düzeni bir kenara bırakıp eşiyle birlikte Datça'nın o huzur dolu, badem kokulu sokaklarına uzanan Roda, Instagram'da paylaştığı sıcacık içeriklerle kısa sürede hepimizin favori kaçış noktası haline geldi.
Peki ama dışarıdan o filtreli, pespembe ve yavaş akan sahil kasabası hayatının gerçeği ne? O radikal kararı alıp çantaları topladıkları ilk gün neler hissettiler? Büyükşehirden sonra orada yaşamanın, yazın kalabalığı bitip kışın o meşhur Ege ıssızlığı çöktüğünde hissettiklerinin zorlukları var mı? Kısacası, Datça'da hayat sadece gün batımına karşı kahve içmekten mi ibaret?
Sosyal medyanın parlayan yıldızı Roda Çelebi ile filtreleri bir kenara bıraktık; Datça'ya göçmenin tüm bilinmeyenlerini, 'İyi ki'lerini, zorluklarını ve bu büyük değişimin tüm detaylarını en samimi haliyle konuştuk.
Kahvenizi (ya da Datça bademinizi) hazırlayın; Onedio için hazırladığımız, ekran başından Ege rüzgarı estirecek bu keyifli sohbete başlıyoruz! 👇✨
Önce sizi tanıyalım. Kimsiniz, kaç yaşındasınız, ne okudunuz, ne iş yapıyorsunuz?
İstanbul’un o bitmek bilmeyen kaosunu bırakıp Datça’ya yerleşme fikri ilk nasıl oluştu? İkinizden birine “Yeter artık, gidiyoruz!” dedirten o bardağı taşıran son damla neydi?
Neden Datça?
Sosyal medyada hep o kusursuz “sakin, huzurlu Ege kasabası” hayalini izliyoruz. Peki vizyondaki Datça ile sizin gerçeğiniz arasındaki en büyük fark ne oldu? O meşhur “Biz nereye düştük?” şokunu yaşadınız mı ya da neyle yaşadınız?
Datça kararını vermeden önce başka yerleri de değerlendirdiniz mi? Değerlendirdiyseniz neden onları elediniz?
Muhtemelen sizin yaptığınızı yapmak isteyen çok insan vardır. Size sorular geliyor mu? “Nasıl oluyor, yardımcı olur musunuz?” gibi?
Aslında en çok merak edilenlerden biri şu: Yazın çok güzel ve eğlenceli bir yer ama kışın yaşam nasıl?
Datça’nın yerlileriyle aranız nasıl? Size “Şehirden gelen şu meşhur fenomenler” gözüyle mi bakıyorlar, yoksa sabahları kapıya bir tabak pişi getiren komşuculuk evresine geçiş yaptınız mı?
Datça’da yaşamak pahalı mı? Mesela ortalama kiralık ve satılık evler ne kadar? Çarşı pazar fiyatları İstanbul’dan ne kadar farklı?
Datça sonrası hayatınızda ne değişti?
Şu an takipçilerinizden biri size mesaj atıp “Tası tarağı toplayıp ben de Ege’ye yerleşiyorum” dese, ona vereceğiniz en gerçekçi ve en “acımasız” tavsiye ne olurdu?
Son ve en can alıcı soru: Bir gün İstanbul’un o kaotik ama bağımlılık yapan hayatına geri dönme ihtimaliniz yüzde kaç? Şu an İstanbul’a dair özlediğiniz tek bir şey söyleyecek olsanız bu ne olurdu?
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