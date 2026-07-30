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İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşmek Ne Kadar Mantıklı? İçerik Üreticisi Roda Çelebi Datça'yı Anlatıyor

İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşmek Ne Kadar Mantıklı? İçerik Üreticisi Roda Çelebi Datça'yı Anlatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 12:49
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Hepimizin aklının bir köşesinde o meşhur 'Her şeyi bırakıp Ege'ye yerleşme' hayali yatıyor değil mi? 🌊

Sabahın köründe çalan alarmı ertelerken, bitmek bilmeyen İstanbul trafiğinde direksiyon sallarken ya da plazaların gri duvarları arasında maillere boğulmuşken birçoğumuz o hayalin sıcaklığına sığınıyoruz. İşte o hepimizin iç geçirdiği hayali gerçeğe dönüştüren, üstüne bir de bunu yaparken bize muazzam manzaralarla dijital bir şölen sunan biri var karşımızda: Roda Çelebi! 

İstanbul'un kaosunu, bitmek bilmeyen koşuşturmacasını ve alıştıkları düzeni bir kenara bırakıp eşiyle birlikte Datça'nın o huzur dolu, badem kokulu sokaklarına uzanan Roda, Instagram'da paylaştığı sıcacık içeriklerle kısa sürede hepimizin favori kaçış noktası haline geldi.

Peki ama dışarıdan o filtreli, pespembe ve yavaş akan sahil kasabası hayatının gerçeği ne? O radikal kararı alıp çantaları topladıkları ilk gün neler hissettiler? Büyükşehirden sonra orada yaşamanın, yazın kalabalığı bitip kışın o meşhur Ege ıssızlığı çöktüğünde hissettiklerinin zorlukları var mı? Kısacası, Datça'da hayat sadece gün batımına karşı kahve içmekten mi ibaret?

Sosyal medyanın parlayan yıldızı Roda Çelebi ile filtreleri bir kenara bıraktık; Datça'ya göçmenin tüm bilinmeyenlerini, 'İyi ki'lerini, zorluklarını ve bu büyük değişimin tüm detaylarını en samimi haliyle konuştuk.

Kahvenizi (ya da Datça bademinizi) hazırlayın; Onedio için hazırladığımız, ekran başından Ege rüzgarı estirecek bu keyifli sohbete başlıyoruz! 👇✨

Instagram: @rodacelebi

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Önce sizi tanıyalım. Kimsiniz, kaç yaşındasınız, ne okudunuz, ne iş yapıyorsunuz?

Önce sizi tanıyalım. Kimsiniz, kaç yaşındasınız, ne okudunuz, ne iş yapıyorsunuz?
www.instagram.com

'Ben Roda, 32 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Altı yıl beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra, son üç yıldır kendi şirketim üzerinden veri analizi danışmanlığı veriyorum.'

'Ben Denizer, 32 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İş zekası ve veri analizi alanında yedi yıl beyaz yakalı olarak çalıştım. Son iki yıldır da işleri Roda’yla birlikte yürütüyoruz.'

İstanbul’un o bitmek bilmeyen kaosunu bırakıp Datça’ya yerleşme fikri ilk nasıl oluştu? İkinizden birine “Yeter artık, gidiyoruz!” dedirten o bardağı taşıran son damla neydi?

İstanbul’un o bitmek bilmeyen kaosunu bırakıp Datça’ya yerleşme fikri ilk nasıl oluştu? İkinizden birine “Yeter artık, gidiyoruz!” dedirten o bardağı taşıran son damla neydi?
www.instagram.com

'Pandemiyle birlikte işler home office’e dönünce biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. İstanbul’daki sosyal çevremizi seviyorduk; ailemiz ve arkadaşlarımız oradaydı. Bu yüzden hemen harekete geçemedik. Ancak evde geçirdiğimiz zaman artınca artık dört duvarın arasından çıkma vaktinin geldiğini düşündük. 

Bardağı taşıran son damla ise Denizer’in evde çektiği bir fotoğraf oldu. Pencereden baktığımızda gökyüzü bile görünmüyordu. Fotoğrafa bakıp “Tamam, artık gidelim” dedik.'

Neden Datça?

Neden Datça?
www.instagram.com

Datça benim(Roda) çocukluğumdan beri her yıl geldiğim bir yer. Çok yer gezdim ama sanırım çocukluğuma dair en güzel anılarım burada olduğu için hiçbir yer bana burası kadar keyif vermedi. Denizer’le de 12 yıldır birlikteyiz; o da benimle birlikte her yıl Datça’ya geliyordu. Bize çok hitap eden bir yer. Aradığımız şey doğallık, sakinlik ve yılın büyük bölümünü sıcak ve güneşli geçirmekti. Yani tam adresi diyebiliriz. :)”

Sosyal medyada hep o kusursuz “sakin, huzurlu Ege kasabası” hayalini izliyoruz. Peki vizyondaki Datça ile sizin gerçeğiniz arasındaki en büyük fark ne oldu? O meşhur “Biz nereye düştük?” şokunu yaşadınız mı ya da neyle yaşadınız?

Sosyal medyada hep o kusursuz “sakin, huzurlu Ege kasabası” hayalini izliyoruz. Peki vizyondaki Datça ile sizin gerçeğiniz arasındaki en büyük fark ne oldu? O meşhur “Biz nereye düştük?” şokunu yaşadınız mı ya da neyle yaşadınız?
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“Açıkçası “Biz nereye düştük?” dediğimiz büyük bir şok yaşamadık. Tam tersine, bizi en çok şaşırtan şey zamanımızın ne kadar arttığı oldu. 

İstanbul’da bir güne sığdıramadığımız şeyleri burada yapıp yine de kendimize vakit bırakabiliyorduk. Sabah kahvaltı ve spor yaptıktan sonra çalışıyor, mesai bitince deniz kenarına gidip kahve içiyor, akşam yemeğimizi yiyor ve tüm bunların sonunda saatin hala sekiz bile olmadığını görüyorduk. 

İstanbul’da yol faktörü nedeniyle bunları yapacak zamanı maalesef bulamıyorduk. Burada hayat bize çok daha kolay geldi. Hayatın ne kadar farklı biçimlerde yaşanabildiğini fark ettik; biz İstanbul’dakinin neredeyse tam tersini yaşıyorduk.'

Datça kararını vermeden önce başka yerleri de değerlendirdiniz mi? Değerlendirdiyseniz neden onları elediniz?

Datça kararını vermeden önce başka yerleri de değerlendirdiniz mi? Değerlendirdiyseniz neden onları elediniz?
www.instagram.com

“Dürüst olmak gerekirse başka yerleri ciddi anlamda değerlendirmedik. Sohbet esnasında farklı lokasyonlardan bahsettik ama bizim kafamızda zaten Datça vardı. Diğer seçenekleri hiçbir zaman gerçekten tartıya koymadık.”

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Muhtemelen sizin yaptığınızı yapmak isteyen çok insan vardır. Size sorular geliyor mu? “Nasıl oluyor, yardımcı olur musunuz?” gibi?

Muhtemelen sizin yaptığınızı yapmak isteyen çok insan vardır. Size sorular geliyor mu? “Nasıl oluyor, yardımcı olur musunuz?” gibi?
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“Evet, tahminimizden de fazla soru geliyor. Uzaktan çalışmayı merak edenler ya da buraya taşınarak ne gibi işler yapabileceklerini soranlar oluyor.

Kendi deneyimlerimizi olabildiğince açık anlatmaya çalışıyoruz. Ancak iş bulmak ya da bir başkasının taşınma sürecini planlamak tabii ki bizim çözebileceğimiz bir konu değil.”

Aslında en çok merak edilenlerden biri şu: Yazın çok güzel ve eğlenceli bir yer ama kışın yaşam nasıl?

Aslında en çok merak edilenlerden biri şu: Yazın çok güzel ve eğlenceli bir yer ama kışın yaşam nasıl?
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“Biz Datça’nın kışını yazından bile daha çok sevdik. Hareket ciddi ölçüde azalıyor ve birçok mekan kapanıyor ama buraya doğası, havası ve sakinliği için geldiyseniz bu dönem çok keyifli. 

Güneşli günlerde sahilde vakit geçiriyor, hatta zaman zaman denize bile giriyoruz. Bizce kışın en zor tarafı evleri ısıtmak. Çoğu ev klima ile ısınıyor ve bu, özellikle büyük evlerde yeterince verimli olmayabiliyor. 

Sosyalleşme konusunda ise burada kendi çevrenizi kurduktan sonra yaz-kış büyük bir problem yaşamıyorsunuz.”

Datça’nın yerlileriyle aranız nasıl? Size “Şehirden gelen şu meşhur fenomenler” gözüyle mi bakıyorlar, yoksa sabahları kapıya bir tabak pişi getiren komşuculuk evresine geçiş yaptınız mı?

Datça’nın yerlileriyle aranız nasıl? Size “Şehirden gelen şu meşhur fenomenler” gözüyle mi bakıyorlar, yoksa sabahları kapıya bir tabak pişi getiren komşuculuk evresine geçiş yaptınız mı?
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“Biz aslında içerik üretmeye Datça’ya taşındıktan sonra başladık. Bu nedenle hiç öyle tepkiler almadık. Ben çocukluğumdan beri Datça’ya geldiğim için buranın insanına ve kültürüne zaten aşinaydım. 

Buranın kültürüne ve doğasına saygı gösterdiğiniz, insanlarına kaba davranmadığınız sürece çok iyi ve yardımsever insanlar. Onlar bizi, biz de onları seviyoruz. Pişiler ve börekler de evet, geliyor mis gibi. :)”

Datça’da yaşamak pahalı mı? Mesela ortalama kiralık ve satılık evler ne kadar? Çarşı pazar fiyatları İstanbul’dan ne kadar farklı?

Datça’da yaşamak pahalı mı? Mesela ortalama kiralık ve satılık evler ne kadar? Çarşı pazar fiyatları İstanbul’dan ne kadar farklı?
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İstanbul’la neredeyse başa baş diyebiliriz. Pazarlarda ürünlerin fiyatları aynı olsa da aldığınız tat kesinlikle farklı. Burada çok daha doğal ürün bulabiliyorsunuz. 

Kiralara gelirsek, evin konumuna ve özelliklerine göre yaklaşık 30 bin ila 70 bin TL arasında değişiyor. 

Satılık evlerde ise fiyatlar bize göre oldukça yüksek. Datça’nın son yıllarda popülerleşmesini anlıyoruz ama burada yatırım yapmak bizim gibi insanlar için giderek zorlaşıyor.”

Datça sonrası hayatınızda ne değişti?

Datça sonrası hayatınızda ne değişti?
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“Rutinlerimiz değişti. Sporu hayatımızın düzenli bir parçası hâline getirmeyi yıllardır istiyorduk ancak İstanbul’da bunu başaramamıştık. Burada pilates, tenis ve yoga hayatımıza girdi. Denizer ayrıca bir basketbol takımında oynuyor. 

Haftanın en az dört günü spor yapıyoruz ve bu bize çok iyi hissettiriyor. En güzeli de bunu bir rutine dönüştürmenin burada çok daha kolay olması. 

Ben(Roda) kendi adıma yavaşladım. İstanbul bana sürekli bir şeylere yetişmem gerekiyormuş gibi hissettiriyordu. Burada hayatım sadeleşip sakinleşince ben de sakinledim. Mental olarak bu yavaşlama bana çok iyi geldi.”

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Şu an takipçilerinizden biri size mesaj atıp “Tası tarağı toplayıp ben de Ege’ye yerleşiyorum” dese, ona vereceğiniz en gerçekçi ve en “acımasız” tavsiye ne olurdu?

Şu an takipçilerinizden biri size mesaj atıp “Tası tarağı toplayıp ben de Ege’ye yerleşiyorum” dese, ona vereceğiniz en gerçekçi ve en “acımasız” tavsiye ne olurdu?
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“Önce Datça’nın kışında en az bir ay yaşayın, sonra taşınma kararı verin derdik. 

Bir de tek başınıza taşınmayı düşünüyorsanız sosyal uyum sürecini özellikle hesaba katmanızı önerirdik. Küçük yerlerde çevreler daha iç içe ve ilişkiler daha yoğun yaşanabiliyor. Dinamikler gerçekten hızlı değişebiliyor. 

Bir partnerle ya da yakın bir arkadaşla gelmek bu geçişi kolaylaştırabilir. Bu elbette bizim kendi gözlemimiz.”

Son ve en can alıcı soru: Bir gün İstanbul’un o kaotik ama bağımlılık yapan hayatına geri dönme ihtimaliniz yüzde kaç? Şu an İstanbul’a dair özlediğiniz tek bir şey söyleyecek olsanız bu ne olurdu?

Son ve en can alıcı soru: Bir gün İstanbul’un o kaotik ama bağımlılık yapan hayatına geri dönme ihtimaliniz yüzde kaç? Şu an İstanbul’a dair özlediğiniz tek bir şey söyleyecek olsanız bu ne olurdu?
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“Kalıcı olarak İstanbul’a dönme ihtimalimiz şu an için yüzde sıfıra yakın. İstanbul’a tatile gelmenin bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Bir daha orada yaşadığımızı çok da hayal edemiyoruz. 

En çok ailemizi ve sevdiklerimizi özlüyoruz. Bir de şöyle güzel bir et döneri…”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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