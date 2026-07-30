İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşmek Ne Kadar Mantıklı? İçerik Üreticisi Roda Çelebi Datça'yı Anlatıyor

Hepimizin aklının bir köşesinde o meşhur 'Her şeyi bırakıp Ege'ye yerleşme' hayali yatıyor değil mi? 🌊

Sabahın köründe çalan alarmı ertelerken, bitmek bilmeyen İstanbul trafiğinde direksiyon sallarken ya da plazaların gri duvarları arasında maillere boğulmuşken birçoğumuz o hayalin sıcaklığına sığınıyoruz. İşte o hepimizin iç geçirdiği hayali gerçeğe dönüştüren, üstüne bir de bunu yaparken bize muazzam manzaralarla dijital bir şölen sunan biri var karşımızda: Roda Çelebi!

İstanbul'un kaosunu, bitmek bilmeyen koşuşturmacasını ve alıştıkları düzeni bir kenara bırakıp eşiyle birlikte Datça'nın o huzur dolu, badem kokulu sokaklarına uzanan Roda, Instagram'da paylaştığı sıcacık içeriklerle kısa sürede hepimizin favori kaçış noktası haline geldi.

Peki ama dışarıdan o filtreli, pespembe ve yavaş akan sahil kasabası hayatının gerçeği ne? O radikal kararı alıp çantaları topladıkları ilk gün neler hissettiler? Büyükşehirden sonra orada yaşamanın, yazın kalabalığı bitip kışın o meşhur Ege ıssızlığı çöktüğünde hissettiklerinin zorlukları var mı? Kısacası, Datça'da hayat sadece gün batımına karşı kahve içmekten mi ibaret?

Sosyal medyanın parlayan yıldızı Roda Çelebi ile filtreleri bir kenara bıraktık; Datça'ya göçmenin tüm bilinmeyenlerini, 'İyi ki'lerini, zorluklarını ve bu büyük değişimin tüm detaylarını en samimi haliyle konuştuk.

Kahvenizi (ya da Datça bademinizi) hazırlayın; Onedio için hazırladığımız, ekran başından Ege rüzgarı estirecek bu keyifli sohbete başlıyoruz! 👇✨