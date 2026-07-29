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Masterchef Birincisi "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı Kilyos'taki Evinde Ölü Bulundu

Masterchef Birincisi "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı Kilyos'taki Evinde Ölü Bulundu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 18:45
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Masterchef birincisi, 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan

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Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine MasterChef Türkiye programının 2021 yılı birincisi Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi.

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine MasterChef Türkiye programının 2021 yılı birincisi Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi.

'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 

Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ünlü şef Eren Kaşıkçı'dan dünden beri haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler ve yakınları, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Ayrıca Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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