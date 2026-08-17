Çerçeve Yasa, Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürülüğe Girdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkürün yanı sıra hassasiyet vurgusu yaptı.
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Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
Rekor oyla kabul edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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