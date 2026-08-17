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Çerçeve Yasa, Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürülüğe Girdi

Çerçeve Yasa, Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürülüğe Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.08.2026 - 00:24
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkürün yanı sıra hassasiyet vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkürün yanı sıra hassasiyet vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanunun ülke için hayırlı olmasını temenni etti. Erdoğan, sürece katkı sağlayan siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, devlet kurumlarına ve görev yapan personele teşekkür etti.

Sürecin bundan sonraki aşamalarında da başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerinin gözetileceğini belirten Erdoğan, çalışmaların bu anlayışla sürdürüleceğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

“Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye’nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen: Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna… Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a… AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma… Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum.

Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun’un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.”

Rekor oyla kabul edilmişti.

Rekor oyla kabul edilmişti.

Düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştı.

Kabul edilen yasa, PKK/KCK ve bağlantılı yapıların faaliyetleri kapsamında ya da lehine işlenen suçlara ilişkin geçici hükümler içeriyor. Düzenlemeye göre soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş hapis cezalarının infazı, suçun niteliği ve verilen cezanın süresine bağlı olarak 5 veya 10 yıl ertelenebilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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