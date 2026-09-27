AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifası Sonrası İlk Açıklama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin iddiaların ardından partisindeki görevinden istifa etmesi üzerine AK Parti’den ilk resmi değerlendirme geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, sürece dair 'Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadelerini kullandı.
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Sermaye piyasalarındaki hisse işlemleri ve "fon krizi" iddiaları kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, AK Parti cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.
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İstifanın ardından AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşarak konuya ilişkin iktidarın duruşunu ilan etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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