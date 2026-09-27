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AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifası Sonrası İlk Açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifası Sonrası İlk Açıklama

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 10:48
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin iddiaların ardından partisindeki görevinden istifa etmesi üzerine AK Parti’den ilk resmi değerlendirme geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, sürece dair 'Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadelerini kullandı.

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Sermaye piyasalarındaki hisse işlemleri ve "fon krizi" iddiaları kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, AK Parti cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.

Sermaye piyasalarındaki hisse işlemleri ve "fon krizi" iddiaları kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, AK Parti cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddiaların ardından partisindeki görevlerinden istifa etti.

Kaya'nın, 8 Nisan tarihinde yaklaşık 255 lira seviyesinden 250 bin adet hisse satın aldığı ve bu hisseleri Eylül ayında yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesine ulaştığında sattığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine Kaya, bir gün önce görevini bıraktığını duyurdu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

İstifanın ardından AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşarak konuya ilişkin iktidarın duruşunu ilan etti.

İstifanın ardından AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşarak konuya ilişkin iktidarın duruşunu ilan etti.

Çelik, açıklamasında AK Parti’nin kuruluş felsefesi gereği her zaman doğruların yanında ve yanlışların karşısında yer aldığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın talimatıyla konunun tüm boyutlarıyla incelendiğini belirtti:

'AK Parti’miz her zaman “doğru”ların yanında “yanlış”ların karşısındadır. 

AK Parti’mizin “kuruluş felsefesi” ve “varlık sebebi” budur. 

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır” ifadesidir. 

Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele “tavizsiz” verilecektir. 

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. 

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. 

Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. 

Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak” çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. 

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.  

AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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