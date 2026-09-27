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Yabancıların Deyimlerle İmtihanı: İrlanda'nın Diyetisyeni Bu Sefer de Arkadaşlarına Türkçe Deyimleri Sordu

Yabancıların Deyimlerle İmtihanı: İrlanda'nın Diyetisyeni Bu Sefer de Arkadaşlarına Türkçe Deyimleri Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2026 - 10:18

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Atasözleri ve deyimler her ülkenin kendi kültürünün ayrılmaz bir parçası. Dilimizde kalıplaşmış olan deyimler ve atasözleri, kelimesi kelimesine başka bir dile çevrildiğinde oldukça garip ve komik anlamlar ortaya çıkarabiliyor. Kendi aramızda günlük hayatın bir parçası olarak rahatça kullandığımız ifadeler, Türkçeyi sonradan öğrenen ya da dilimize yabancı olan kişiler için tam bir kaosa dönüşebiliyor. 

Daha önce yabancı iş arkadaşlarını meşhur Türk yemekleri ile tanıştıran 'irlandanındiyetisyeni' bu seder de  iş arkadaşlarını Türkçe deyimler sınavına soktu. Bizim için sıradan olan bu deyimlerin yabancı kültürlerde yaptığı çağrışım izleyenleri gülümsetti. 

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Bizim kültürümüzün bir parçası olan deyimleri kendi kültürlerine göre yorumladılar.

Deyimler ve atasözleri bir toplumun tarihsel birikimini, mizah anlayışını ve yaşama biçimini yansıtan en önemli unsurlardır. Türkçe de mecaz anlamların ve kültürel kodların son derece yoğun kullanıldığı zengin bir dil. 'Maydonoz olma' deyimi günlük hayatımızda bir olaya ya da duruma ilgisi olmadığı halde müdahale eden, her şeye karışan kişiler için kullanılır. Ancak bu ifadeyi yabancı birine birebir 'Don't be a parsley' şeklinde aktardığınızda, karşı tarafın zihninde bu elbette bir karmaşaya sebep olacaktır. Videoda da görüldüğü üzere yabancı arkadaşların 'Aptal olma', 'Eşek olma' veya 'Sıkıcı insan olma' gibi tahminlerde bulunması, deyimlerin mantığının kültürden kültüre ne kadar farklı işlediğini gösteriyor. Türk kültüründe her yemeğin içine maydonoz konulması ile her şeye karışma eylemi arasında kurulan bağ, dilimizin mizahi yapısını ortaya koyuyor.

Benzer şekilde 'Dağ fare doğurdu' deyimi de büyük beklentiler yaratılan bir durumun sonucunda çok küçük ve yetersiz bir sonuç elde edilmesi durumunda kullanılır. Bir yabancıya bu ifade anlatıldığında genellikle abartma, bir şeyi büyütme şeklinde algılanabildiğini görüyoruz. Farklı kültürlerden insanların, bu deyimlerden çıkardığı anlamlar o ülkenin kültürü hakkında da fikir veriyor aslında. Bu nedenle yabancı kültürlerden insanlarla atasözleri ve deyimler üzerinden sohbet etmek beklenmedik bir biçimde ufuk açıcı olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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