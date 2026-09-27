Yabancıların Deyimlerle İmtihanı: İrlanda'nın Diyetisyeni Bu Sefer de Arkadaşlarına Türkçe Deyimleri Sordu

Atasözleri ve deyimler her ülkenin kendi kültürünün ayrılmaz bir parçası. Dilimizde kalıplaşmış olan deyimler ve atasözleri, kelimesi kelimesine başka bir dile çevrildiğinde oldukça garip ve komik anlamlar ortaya çıkarabiliyor. Kendi aramızda günlük hayatın bir parçası olarak rahatça kullandığımız ifadeler, Türkçeyi sonradan öğrenen ya da dilimize yabancı olan kişiler için tam bir kaosa dönüşebiliyor.

Daha önce yabancı iş arkadaşlarını meşhur Türk yemekleri ile tanıştıran 'irlandanındiyetisyeni' bu seder de iş arkadaşlarını Türkçe deyimler sınavına soktu. Bizim için sıradan olan bu deyimlerin yabancı kültürlerde yaptığı çağrışım izleyenleri gülümsetti.

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