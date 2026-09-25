Kamerun'un İlk iPhone 18 Pro Max Sahibi Mağaza Kapısında Törenle Karşılandı

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı, 18 Eylül'de de satışa çıkardığı iPhone 18 Pro Max, dünyanın dört bir yanında mağaza önlerindeki kuyrukları yeniden başlattı. Kamerun'dan gelen bir video ise işi bambaşka bir boyuta taşıdı. Ülkede iPhone satışı ve tamiri yapan bir mağazanın çektiği görüntülerde, yeni modeli ülkede ilk satın alan müşteri adeta resmi bir ziyaretçi gibi ağırlanıyor. Siyah bir cipten inen adamı kapıda şapkalı ve yelekli bir görevli buyur ediyor, içeride tepsi dolusu kutuyla bekleyen personel ve arkada dikilen kalabalık sahneyi tamamlıyor. Kutunun masada törenle teslim edildiği video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bir kullanıcının "son 150 yılda gördüğüm en komik şey" yorumu, videonun kendisi kadar yayıldı
Bir oyuncu, LoL'de master olduğunda köyde aynı şekilde karşılandığını yazdı
Bir kullanıcı ise 14 yıl önce Galaxy S3 aldığında bütün sınıfın onu alkışladığı günü hatırladı
Bir kullanıcı da gülenlere, statü gösterisinin bizde de farklı olmadığını hatırlattı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın