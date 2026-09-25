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Kamerun'un İlk iPhone 18 Pro Max Sahibi Mağaza Kapısında Törenle Karşılandı

Kamerun'un İlk iPhone 18 Pro Max Sahibi Mağaza Kapısında Törenle Karşılandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 11:55

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Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı, 18 Eylül'de de satışa çıkardığı iPhone 18 Pro Max, dünyanın dört bir yanında mağaza önlerindeki kuyrukları yeniden başlattı. Kamerun'dan gelen bir video ise işi bambaşka bir boyuta taşıdı. Ülkede iPhone satışı ve tamiri yapan bir mağazanın çektiği görüntülerde, yeni modeli ülkede ilk satın alan müşteri adeta resmi bir ziyaretçi gibi ağırlanıyor. Siyah bir cipten inen adamı kapıda şapkalı ve yelekli bir görevli buyur ediyor, içeride tepsi dolusu kutuyla bekleyen personel ve arkada dikilen kalabalık sahneyi tamamlıyor. Kutunun masada törenle teslim edildiği video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir kullanıcının "son 150 yılda gördüğüm en komik şey" yorumu, videonun kendisi kadar yayıldı

Bir kullanıcının "son 150 yılda gördüğüm en komik şey" yorumu, videonun kendisi kadar yayıldı
twitter.com

Yorumların büyük kısmı, sıradan bir telefon alışverişinin resmi karşılama havasında sunulmasıyla dalga geçti. Kapıda bekleyen görevliden içerideki kalabalığa kadar sahnenin her ayrıntısı ayrı bir mizah malzemesine dönüştü. Kimi kullanıcılar kendi hayatından benzer anıları paylaşırken kimileri de yeni bir modelin ilk sahibi olmanın neden bu kadar önemsendiğini sorguladı.

Yanıtlar arasında en çok dikkat çekenler, sahneyi kendi tecrübeleriyle kıyaslayanlar oldu. Bir oyun başarısının köyde nasıl kutlandığını anlatan da vardı, masadaki küçük su şişesini telefondan daha çok önemseyen de. Biz de bu yanıtlar arasından farklı açılar taşıyan birkaç tanesini seçtik.

Bir oyuncu, LoL'de master olduğunda köyde aynı şekilde karşılandığını yazdı

Bir oyuncu, LoL'de master olduğunda köyde aynı şekilde karşılandığını yazdı
twitter.com

Bir kullanıcı ise 14 yıl önce Galaxy S3 aldığında bütün sınıfın onu alkışladığı günü hatırladı

Bir kullanıcı ise 14 yıl önce Galaxy S3 aldığında bütün sınıfın onu alkışladığı günü hatırladı
twitter.com

Bir kullanıcı da gülenlere, statü gösterisinin bizde de farklı olmadığını hatırlattı

Bir kullanıcı da gülenlere, statü gösterisinin bizde de farklı olmadığını hatırlattı
twitter.com

Görüntülerdeki logodan, videonun Kamerun'da iPhone satan bir mağazanın tanıtım çalışması olduğu anlaşılıyor. Yani karşılama töreni, yeni modelin ilk alıcısını reklam yüzüne çeviren planlı bir şov. Yine de tartışma yalnızca işin komik tarafında kalmadı. Pahalı bir telefonun sahibine itibar kazandırdığı fikrinin Kamerun'a özgü olmadığını söyleyenler, yeni model çıktığında mağaza önünde sabahlayan kuyrukları ve 'kimin elinde hangi telefon var' sohbetlerini hatırlattı.

Yeni bir iPhone'un ilk sahibi olmak, pek çok ülkede uzun süredir bir tür gösteri alanı. Türkiye'de de iPhone 18 Pro Max'in fiyatı satışa çıktığı gün tartışma konusu olmuş, modelin yurt dışından nasıl daha uygun fiyata alınabileceği sosyal medyada sıkça sorulmuştu. Kamerun'daki tören, aynı tartışmaya bambaşka bir pencereden bakmayı sağladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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