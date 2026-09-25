Kamerun'un İlk iPhone 18 Pro Max Sahibi Mağaza Kapısında Törenle Karşılandı

Yorumların büyük kısmı, sıradan bir telefon alışverişinin resmi karşılama havasında sunulmasıyla dalga geçti. Kapıda bekleyen görevliden içerideki kalabalığa kadar sahnenin her ayrıntısı ayrı bir mizah malzemesine dönüştü. Kimi kullanıcılar kendi hayatından benzer anıları paylaşırken kimileri de yeni bir modelin ilk sahibi olmanın neden bu kadar önemsendiğini sorguladı.

Yanıtlar arasında en çok dikkat çekenler, sahneyi kendi tecrübeleriyle kıyaslayanlar oldu. Bir oyun başarısının köyde nasıl kutlandığını anlatan da vardı, masadaki küçük su şişesini telefondan daha çok önemseyen de. Biz de bu yanıtlar arasından farklı açılar taşıyan birkaç tanesini seçtik.