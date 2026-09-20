iPhone 18 Almak İsteyenlere Kasko Dayatması Tepki Çekti, Bakanlık Devreye Girdi
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Teknoloji marketlerinde iPhone 18 satışına kasko yaptırma şartı koşulması sosyal medyada tepki topladı. Bazı tüketiciler, cihazı almak için satış noktalarında sigorta yaptırmaya zorlandıklarını belirtti. Şikayetlerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı konuyu incelemeye aldı. Bakanlık, ilgili iş yerini denetleyeceğini açıkladı.
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iPhone 18'e kasko şartı getirildi
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Tüketiciler sosyal medyada tepki gösterdi
Bakanlıktan iş yerine denetim uyarısı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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