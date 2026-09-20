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iPhone 18 Almak İsteyenlere Kasko Dayatması Tepki Çekti, Bakanlık Devreye Girdi

iPhone 18 Almak İsteyenlere Kasko Dayatması Tepki Çekti, Bakanlık Devreye Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 17:35
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Teknoloji marketlerinde iPhone 18 satışına kasko yaptırma şartı koşulması sosyal medyada tepki topladı. Bazı tüketiciler, cihazı almak için satış noktalarında sigorta yaptırmaya zorlandıklarını belirtti. Şikayetlerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı konuyu incelemeye aldı. Bakanlık, ilgili iş yerini denetleyeceğini açıkladı.

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iPhone 18'e kasko şartı getirildi

iPhone 18'e kasko şartı getirildi

Bazı satış noktalarında iPhone 18 almak isteyenlere kasko yaptırma zorunluluğu getirildi. Cihazı satın alabilmek için önce sigorta yaptırmak zorunda bırakılan müşteriler, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Tüketiciler sosyal medyada tepki gösterdi

Tüketiciler sosyal medyada tepki gösterdi

Sosyal medyada hızla yayılan şikayetlerde kullanıcılar, iPhone 18'i kasko yaptırmadan satın alamadıklarını öne sürdü. Bazı tüketiciler bu uygulamanın yasal olmadığını savundu.

Bakanlıktan iş yerine denetim uyarısı

Bakanlıktan iş yerine denetim uyarısı

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a atıfta bulunarak açıklama yaptı. 'Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz' dedi. Bakanlık, ilgili iş yeri hakkında denetim gerçekleştireceğini duyurdu. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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