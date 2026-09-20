iPhone 18 Almak İsteyenlere Kasko Dayatması Tepki Çekti, Bakanlık Devreye Girdi

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a atıfta bulunarak açıklama yaptı. 'Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz' dedi. Bakanlık, ilgili iş yeri hakkında denetim gerçekleştireceğini duyurdu. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.