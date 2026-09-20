Kadir İnanır'ın 35 Milyonluk Kurbağa Koleksiyonu Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
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Kadir İnanır'ın vasiyetinde ortaya çıkan 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyon, sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 35 milyon lira değerinde olduğu öne sürülen koleksiyona dair paylaşımlara kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Kadir İnanır, geçtiğimiz Haziran ayında 77 yaşında hayatını kaybetti.
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Sanatçının dünyanın farklı yerlerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyonu da vardı.
Sosyal medyada yorumlar da gecikmedi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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