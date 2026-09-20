Kadir İnanır'ın 35 Milyonluk Kurbağa Koleksiyonu Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Sabah gazetesi yazarı Gökhan Gökduman’ın aktardığı bilgilere göre, taşınmazlardan lüks koleksiyonlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan servetin öne çıkan kalemleri şu şekilde sıralandı:

İnanır’ın İstanbul, Ordu ve Ege/Akdeniz’in gözde yazlık bölgelerinde yer alan taşınmazlarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Usta sanatçının yıllar içerisinde bir araya getirdiği 25’i aşkın lüks kol saati, altın çakmaklar, özel tasarım yüzükler ve değerli kalemlerden oluşan koleksiyonun değerinin 50 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

Kadir İnanır'ın mirasındaki en dikkat çekici parça ise yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından topladığı özel kurbağa koleksiyonu oldu. 3 binden fazla figürden oluşan bu nadide koleksiyonun yaklaşık 35 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Sanatçının rol aldığı 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinden doğan fikri ve sınai telif haklarının, vefatından sonraki 70 yıl boyunca mirasçılarına her yıl ortalama 10 milyon lira gelir sağlaması öngörülüyor.