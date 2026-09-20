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Kadir İnanır'ın 35 Milyonluk Kurbağa Koleksiyonu Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Kadir İnanır'ın 35 Milyonluk Kurbağa Koleksiyonu Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Kadir İnanır
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 16:11
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Kadir İnanır'ın vasiyetinde ortaya çıkan 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyon, sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 35 milyon lira değerinde olduğu öne sürülen koleksiyona dair paylaşımlara kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Kadir İnanır, geçtiğimiz Haziran ayında 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kadir İnanır, geçtiğimiz Haziran ayında 77 yaşında hayatını kaybetti.

Vasiyeti gereği serveti, 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a kaldı. Mirasta 650 milyon liralık taşınmaz vardı. Buna 50 milyon liralık eşya ve 200 milyondan fazla nakit eklendi. Telif gelirleri de mirasın kalemleri arasındaydı, 70 yıl boyunca yıllık ortalama 10 milyon lira tutarındaydı.

Sanatçının dünyanın farklı yerlerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyonu da vardı.

Sanatçının dünyanın farklı yerlerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyonu da vardı.

Sabah gazetesi yazarı Gökhan Gökduman’ın aktardığı bilgilere göre, taşınmazlardan lüks koleksiyonlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan servetin öne çıkan kalemleri şu şekilde sıralandı:

  • İnanır’ın İstanbul, Ordu ve Ege/Akdeniz’in gözde yazlık bölgelerinde yer alan taşınmazlarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

  • Usta sanatçının yıllar içerisinde bir araya getirdiği 25’i aşkın lüks kol saati, altın çakmaklar, özel tasarım yüzükler ve değerli kalemlerden oluşan koleksiyonun değerinin 50 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

  • Kadir İnanır'ın mirasındaki en dikkat çekici parça ise yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından topladığı özel kurbağa koleksiyonu oldu. 3 binden fazla figürden oluşan bu nadide koleksiyonun yaklaşık 35 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

  • Sanatçının rol aldığı 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinden doğan fikri ve sınai telif haklarının, vefatından sonraki 70 yıl boyunca mirasçılarına her yıl ortalama 10 milyon lira gelir sağlaması öngörülüyor.

  • İnanır’ın bankalardaki mevduat hesaplarında 200 milyon liranın üzerinde nakit parasının bulunduğu, bunun yanı sıra çeşitli finansal yatırım enstrümanlarında da değerli varlıklarının yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak yıllar boyunca biriktirdiği kurbağa figürleri, mirasının en çok konuşulan parçası oldu.

Sosyal medyada yorumlar da gecikmedi:

Sosyal medyada yorumlar da gecikmedi:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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