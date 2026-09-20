Moda İkonu 3 Burç Açıklandı

Terazi, moda denince akla gelen ilk burçlardan biri. Bunun temelinde ise astrolojide Venüs tarafından yönetildiğinin kabul edilmesi yatıyor. Venüs; güzellik, estetik ve zevklerle ilişkilendirildiği için Terazi de doğal olarak bu alanlarla bağdaştırılıyor.

Terazi'nin farkı, yalnızca modayı takip etmesi değil, neyin birbiriyle uyumlu olduğunu bilmesi. Baştan aşağı trend parçalarla dolu bir kombin yerine birkaç doğru parçayı bir araya getirerek şık görünmeyi tercih edebilir.

Bu yüzden Terazi'nin tarzında genellikle dengeli renkler, iyi seçilmiş aksesuarlar ve fazla uğraşılmış görünmeyen ama özenli kombinler dikkat çekiyor.