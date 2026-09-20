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Moda İkonu 3 Burç Açıklandı

Moda İkonu 3 Burç Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 16:06
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Bazı insanların ne giyerse giysin dikkat çekmesinin bir nedeni var. Astrolojik yorumlara göre de stil sahibi olmaları ve modayı kendilerine göre yorumlamalarıyla öne çıkan bazı burçlar bulunuyor. İşte moda konusunda adeta imzası olan 3 burç...

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Terazi

Terazi

Terazi, moda denince akla gelen ilk burçlardan biri. Bunun temelinde ise astrolojide Venüs tarafından yönetildiğinin kabul edilmesi yatıyor. Venüs; güzellik, estetik ve zevklerle ilişkilendirildiği için Terazi de doğal olarak bu alanlarla bağdaştırılıyor.

Terazi'nin farkı, yalnızca modayı takip etmesi değil, neyin birbiriyle uyumlu olduğunu bilmesi. Baştan aşağı trend parçalarla dolu bir kombin yerine birkaç doğru parçayı bir araya getirerek şık görünmeyi tercih edebilir.

Bu yüzden Terazi'nin tarzında genellikle dengeli renkler, iyi seçilmiş aksesuarlar ve fazla uğraşılmış görünmeyen ama özenli kombinler dikkat çekiyor.

Aslan

Aslan

Aslan için kıyafet biraz da kendini ifade etmenin bir yolu. Dikkat çekici parçalar, iddialı aksesuarlar ve güçlü renkler bu burcun stil anlayışıyla oldukça kolay örtüşüyor.

Ancak Aslan'ın moda konusundaki olayı yalnızca gösterişli giyinmek değil. Giydiği şeyi taşıması da stilinin önemli bir parçası. Çok sade bir kombin bile özgüvenli bir duruşla daha dikkat çekici hale gelebiliyor.

Bu nedenle Aslan burçları, özellikle davet ve özel günlerde daha cesur seçimlere yönelmesiyle öne çıkabiliyor.

Boğa

Boğa

Boğa'nın moda anlayışı daha çok kalite ve zamansızlık üzerinden ilerliyor. Hızla değişen trendlerin peşinden koşmak yerine iyi kesilmiş, kaliteli görünen ve uzun süre kullanılabilecek parçalara yatırım yapmasıyla tanınıyor.

İyi bir çanta, kaliteli bir ayakkabı veya kusursuz oturan bir ceket Boğa'nın stilinde önemli bir yere sahip olabilir. Üstelik bu klasik yaklaşımın sıkıcı olması gerekmiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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