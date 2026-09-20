Psikolojiye Göre Uyanır Uyanmaz Kahve İçenlerin Ortak Özellikleri

Kahve, birçok kişi için yalnızca güne başlamanın değil, zihinsel olarak “açılmanın” da bir parçası. Üstelik araştırmalar, kafein tüketiminin zamanı ile kişinin uyanıklık düzeyi, günlük ritmi ve bazı davranışsal özellikleri arasında çeşitli ilişkiler bulunduğunu gösteriyor.

Ancak burada önemli bir nokta var: Uyanır uyanmaz kahve içmek tek başına belirli bir kişilik tipine sahip olunduğunu göstermiyor. Araştırmalarda görülen ilişkiler; uyku düzeni, kronotip, alışkanlıklar, kafeine tolerans ve kişinin gün içinde ne zaman daha enerjik hissettiği gibi birçok faktörle birlikte değerlendiriliyor.

Güne Hızlı Başlamak İsteyebilirler

Kafeinin temel etkilerinden biri uyanıklığı artırmak. Kafein, beyinde uyku haliyle ilişkili adenozinin etkisini bloke ederek kişinin daha uyanık ve dikkatli hissetmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle sabah kahvesi, özellikle uyanmakta zorlanan kişiler için güne geçiş ritüeline dönüşebiliyor.

2025 yılında yayımlanan bir çalışmada da kafein tüketimi ile olumlu duygu durumundaki artış arasındaki ilişkinin özellikle uyanmadan sonraki ilk 2,5 saat içinde daha belirgin olduğu görüldü. Araştırmacılar bu ilişkinin yorgunluk düzeyi ve sosyal ortam gibi faktörlerden de etkilendiğini belirtiyor.