Psikolojiye Göre Uyanır Uyanmaz Kahve İçenlerin Ortak Özellikleri
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Sabah gözünü açar açmaz kahve arayanların bu alışkanlığı yalnızca kafein ihtiyacından kaynaklanmıyor olabilir. Araştırmalar, davranışın günlük rutin ve uyanıklık düzeyiyle bağlantılarına dikkat çekiyor.
Kaynak: Sleep Foundation
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Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine yönelenlerden misiniz?
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Kahveyi Bir “Başlama Ritüeli” Olarak Görüyor Olabilirler
Kahveyi Günlük Düzenlerinin Bir Parçası Haline Getirmiş Olabilirler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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