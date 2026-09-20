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Psikolojiye Göre Uyanır Uyanmaz Kahve İçenlerin Ortak Özellikleri

Psikolojiye Göre Uyanır Uyanmaz Kahve İçenlerin Ortak Özellikleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 14:51
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Sabah gözünü açar açmaz kahve arayanların bu alışkanlığı yalnızca kafein ihtiyacından kaynaklanmıyor olabilir. Araştırmalar, davranışın günlük rutin ve uyanıklık düzeyiyle bağlantılarına dikkat çekiyor.

Kaynak: Sleep Foundation

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Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine yönelenlerden misiniz?

Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine yönelenlerden misiniz?

Kahve, birçok kişi için yalnızca güne başlamanın değil, zihinsel olarak “açılmanın” da bir parçası. Üstelik araştırmalar, kafein tüketiminin zamanı ile kişinin uyanıklık düzeyi, günlük ritmi ve bazı davranışsal özellikleri arasında çeşitli ilişkiler bulunduğunu gösteriyor.

Ancak burada önemli bir nokta var: Uyanır uyanmaz kahve içmek tek başına belirli bir kişilik tipine sahip olunduğunu göstermiyor. Araştırmalarda görülen ilişkiler; uyku düzeni, kronotip, alışkanlıklar, kafeine tolerans ve kişinin gün içinde ne zaman daha enerjik hissettiği gibi birçok faktörle birlikte değerlendiriliyor.

Güne Hızlı Başlamak İsteyebilirler

Kafeinin temel etkilerinden biri uyanıklığı artırmak. Kafein, beyinde uyku haliyle ilişkili adenozinin etkisini bloke ederek kişinin daha uyanık ve dikkatli hissetmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle sabah kahvesi, özellikle uyanmakta zorlanan kişiler için güne geçiş ritüeline dönüşebiliyor.

2025 yılında yayımlanan bir çalışmada da kafein tüketimi ile olumlu duygu durumundaki artış arasındaki ilişkinin özellikle uyanmadan sonraki ilk 2,5 saat içinde daha belirgin olduğu görüldü. Araştırmacılar bu ilişkinin yorgunluk düzeyi ve sosyal ortam gibi faktörlerden de etkilendiğini belirtiyor.

Kahveyi Bir “Başlama Ritüeli” Olarak Görüyor Olabilirler

Kahveyi Bir “Başlama Ritüeli” Olarak Görüyor Olabilirler

Uyanır uyanmaz kahve içmek çoğu zaman yalnızca kafein ihtiyacıyla açıklanmıyor. Kahvenin hazırlanması, kokusu ve ilk yudumun güne eşlik etmesi zamanla güçlü bir günlük rutine dönüşebiliyor.

Araştırmacılar da kafeinin etkilerinde beklentinin ve tüketim ritüelinin rol oynayabileceğini belirtiyor. Yani bazı kişiler için “kahve içince kendime geliyorum” hissinin bir bölümü kafeinin biyolojik etkisinden, bir bölümü ise yıllardır tekrarlanan sabah alışkanlığından kaynaklanabilir.

Uyanıklık Düzeylerini Kafeinle Destekliyor Olabilirler

Kafein tüketiminin zamanlaması, kişinin gün içindeki doğal uyanıklık döngüsüyle bağlantılı olabiliyor. Araştırmalarda insanların kafeini özellikle kendilerini daha düşük uyanıklık düzeyinde hissettikleri zamanlarda tüketebildiği görülüyor. Sabah kahvesi de bu nedenle uykudan uyanıklığa geçişi kolaylaştırmak için kullanılan bir araç olabilir.

Buradan “kahve içmeden güne başlayamıyorlar” sonucu çıkarmak ise doğru olmaz. Çünkü alışkanlık, uyku süresi, kafein toleransı ve kişinin biyolojik ritmi bu davranışın arkasında farklı şekillerde rol oynayabilir.

Kahveyi Günlük Düzenlerinin Bir Parçası Haline Getirmiş Olabilirler

Kahveyi Günlük Düzenlerinin Bir Parçası Haline Getirmiş Olabilirler

Her sabah aynı saatte kahve içmek, özellikle yoğun çalışma temposu olan kişilerde günün başlangıcını belirleyen bir rutin haline gelebiliyor. Kafein tüketimini inceleyen araştırmalar, tüketimin yalnızca kişilik özellikleriyle değil, günün saati ve bireysel alışkanlıklarla da yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle sabah kahvesi seven birinin mutlaka “disiplinli” veya “kontrollü” olduğu söylenemez. Daha doğru ifade, kahveyi günlük yaşamındaki belirli zamanlara bağlayan güçlü bir alışkanlığa sahip olabileceğidir.

Kafeine Karşı Tolerans Geliştirmiş Olabilirler

Her sabah kahve içen kişilerde zamanla kafeine karşı tolerans gelişebilir. Bu durumda aynı miktarda kahve, başlangıçtaki kadar belirgin bir uyanıklık hissi yaratmayabilir.

Kafeinin etkileri kişiden kişiye de ciddi biçimde değişiyor. Düzenli tüketim, genetik farklılıklar ve bireysel hassasiyet bu konuda belirleyici olabiliyor. Bu nedenle bir kişinin sabah kahvesiyle çok enerjik hissetmesi, başka bir kişinin aynı miktarda kahveden yalnızca hafif bir etki görmesi mümkün.

“Sabah İnsanı” Olmaları Şart Değil

İlginç şekilde, kahve tüketimi ile kişinin biyolojik saatinin birbirine nasıl bağlandığı konusunda araştırmalar tamamen aynı sonucu vermiyor.

Bazı çalışmalarda akşamcı kronotipe sahip kişilerin daha fazla kafein tükettiği görülürken, başka araştırmalar kafein tüketimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin oldukça sınırlı olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla sabah kahvesini çok seven birini doğrudan “sabah insanı” olarak tanımlamak mümkün değil.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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