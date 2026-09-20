3 Burcun Şansı Açılıyor: Hafta Boyu Şans Kapıda Olacak!
Eylül ayının son haftası gökyüzünde birbiri ardına gelen üç önemli gelişmeye sahne oluyor. 22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı denge konuları gündeme giriyor. Hemen ardından 26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, aylardır bastırılan cesaretin ya da ertelenen bir kararın yüzeye çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu hareketliliğe son noktayı ise 27 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçişi koyuyor ve hedeflerin peşinden gitme isteğini güçlendiriyor. Tüm bu geçişler on iki burcu da bir şekilde etkilese de üç burç için önümüzdeki günler özellikle belirleyici ve şanslı olacak. Peki bu dönemden en çok kimler etkilenecek? Gelin detaylara geçelim…
Bu Hafta Gökyüzünde Tam Olarak Neler Olacak?
Terazi
Yengeç
Oğlak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın