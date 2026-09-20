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3 Burcun Şansı Açılıyor: Hafta Boyu Şans Kapıda Olacak!

3 Burcun Şansı Açılıyor: Hafta Boyu Şans Kapıda Olacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 14:20
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Eylül ayının son haftası gökyüzünde birbiri ardına gelen üç önemli gelişmeye sahne oluyor. 22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı denge konuları gündeme giriyor. Hemen ardından 26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, aylardır bastırılan cesaretin ya da ertelenen bir kararın yüzeye çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu hareketliliğe son noktayı ise 27 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçişi koyuyor ve hedeflerin peşinden gitme isteğini güçlendiriyor. Tüm bu geçişler on iki burcu da bir şekilde etkilese de üç burç için önümüzdeki günler özellikle belirleyici ve şanslı olacak. Peki bu dönemden en çok kimler etkilenecek? Gelin detaylara geçelim…

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Bu Hafta Gökyüzünde Tam Olarak Neler Olacak?

Bu Hafta Gökyüzünde Tam Olarak Neler Olacak?

22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte sonbahar ekinoksu da yaşanmış oluyor. Bu geçiş, yaklaşık bir aylık bir süreç boyunca gündemi bireysel isteklerden çıkarıp karşılıklı ilişkiler, ortaklıklar ve dengeler üzerine kaydırıyor. Bu dönemde pek çok kişi bir karar verirken artık yalnız kendi tercihini değil, karşısındakinin ne istediğini de daha fazla düşünmek zorunda kalabilir.

26 Eylül'de gerçekleşecek Koç Dolunayı ise bu sürece farklı bir enerji katıyor. Dolunaylar genel olarak bir konunun sonuçlanma ya da netleşme noktasına gelmesiyle ilişkilendirilir. Koç burcunun cesaret ve hareket enerjisiyle birleşince, aylardır ertelenen bir kararın artık verilmesi ya da bastırılan bir isteğin açıkça dile getirilmesi daha olası hale gelebilir.

Sürece son noktayı 27 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçmesi koyuyor. Bu geçiş hedeflerin peşinden gitme isteğini güçlendiriyor ve özellikle kariyer ile kişisel projelerde daha girişken bir tavrı beraberinde getirebilir. Üç hareketin art arda gelmesi, önümüzdeki haftayı hem duygusal hem de pratik anlamda oldukça yoğun bir döneme dönüştürüyor.

Terazi

Terazi

Terazi burçları için bu hafta adeta bir sahne ışığı yanıyor. Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle birlikte dikkatler yavaş yavaş Terazilerin üzerine çevrilmeye başlıyor. Aşk hayatında bu durum, uzun süredir üstü kapalı kalan bir konunun artık açıkça konuşulması anlamına gelebilir. Bekar Teraziler yeni bir tanışmada her zamankinden daha fazla ilgi görebilirken, ilişkisi olanlar partneriyle geleceğe dair biraz daha somut bir konuşma yapma ihtiyacı hissedebilir. Ancak her diyaloğun ilk seferde istenildiği gibi ilerlemesini beklemek gerçekçi olmayabilir. Kimi zaman karşı tarafı anlamak, kimi zaman da kendini doğru ifade etmek biraz zaman alabilir.

İş tarafında ise Terazi burçlarını bekleyen konu daha çok ortaklıklar ve iş birlikleri üzerinden şekilleniyor. Bir proje ortağıyla yürütülen görüşme, bir sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi ya da üstlerle yapılacak önemli bir toplantı bu hafta gündeme gelebilir. Acele bir karar vermek yerine sürecin biraz daha netleşmesini beklemek, hem aşk hem iş tarafında daha sağlam bir zemin sağlayabilir. Hafta ilerledikçe üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş dağılabilir ve Terazi sezonunun getirdiği rahatlamayı hissetmeye başlayabilirler. Söylenenleri sabırla dinlemek ve varsayımlarla hareket etmemek bu dönemde en çok işe yarayacak tutum olabilir.

Bu hafta karşınızdakini değil, sürecin kendisini biraz daha sabırla izlemek size en çok iyi gelecek şey olabilir.

Yengeç

Yengeç

Yengeçler için bu haftanın gündemi daha çok duygusal dengeyle ilgili. Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, aslında küçük kalması gereken bir meseleyi olduğundan büyük gösterme eğiliminde. Aşk hayatında bu durum, partnerle yaşanan ufak bir yanlış anlaşılmanın büyümesine ya da bekar Yengeçlerin bir flört sürecinde gereğinden fazla anlam çıkarmasına yol açabilir. Özellikle duygusal olarak yoğun hissedilen anlarda verilecek tepkilere dikkat etmek önemli, çünkü Dolunay döneminde söylenen bir söz her zamankinden daha ağır karşılanabilir.

Kariyer tarafında ise Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte tempo biraz daha artabilir. Bu durum bazı Yengeçleri iş yükünün fazlalığıyla karşı karşıya bırakabilir. Sinir bozucu bir konuşma yaşandığında hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekilip düşünmek, ileride pişmanlık duyulmayacak bir sonuç almayı kolaylaştırabilir. Aynı anda birçok işi birden çözmeye çalışmak yerine tek bir konuya odaklanmak da bu hafta daha sağlıklı bir tercih olabilir. Hafta sonuna doğru atmosfer gözle görülür şekilde yumuşayabilir ve şu an çözümsüz görünen bazı meseleler kendiliğinden bir çözüme kavuşabilir.

Şimdi tepki vermek yerine biraz beklemeyi seçmek, ilerleyen günlerde size en çok teşekkür edeceğiniz karar olabilir.

Oğlak

Oğlak

Oğlaklar için bu haftanın odağında ev ve aile hayatı var. Ailede yaşanan küçük bir anlaşmazlık ya da aynı anda üstlenilen birden fazla sorumluluk bu dönemde yorucu hale gelebilir. Aşk hayatı olan Oğlaklar, partneriyle ev düzenine ya da ortak sorumluluklara dair bir konuşma yapma ihtiyacı hissedebilir. Bekar Oğlaklar ise aile çevresi üzerinden tanıştığı biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir. Önemli olan, her konuşmada karşı tarafı sonuna kadar dinlemek ve hemen en kötü senaryoyu düşünmemek.

Kariyer tarafında ise bu hafta iş ile özel hayat arasındaki sınırları netleştirmek öne çıkan konulardan biri olabilir. Mesai bittiğinde iş bildirimlerini kapatmak ya da başkalarının sorunlarını sürekli üstlenmemek, Oğlakların bu dönemi çok daha rahat geçirmesini sağlayabilir. Ev hayatı üzerinde bir baskı hissedildiğinde kısa bir yürüyüşe çıkmak, tek başına vakit geçirmek ya da kendine sakin bir alan yaratmak zihni toparlamaya yardımcı olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine bazı konuları kendi akışına bırakmak, önümüzdeki günleri çok daha rahat geçirmelerini sağlayabilir.

Her şeyi tek başınıza taşımak zorunda olmadığınızı hatırlamak, bu haftanın size kazandıracağı en değerli fark olabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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