3 Burcun Şansı Açılıyor: Hafta Boyu Şans Kapıda Olacak!

22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte sonbahar ekinoksu da yaşanmış oluyor. Bu geçiş, yaklaşık bir aylık bir süreç boyunca gündemi bireysel isteklerden çıkarıp karşılıklı ilişkiler, ortaklıklar ve dengeler üzerine kaydırıyor. Bu dönemde pek çok kişi bir karar verirken artık yalnız kendi tercihini değil, karşısındakinin ne istediğini de daha fazla düşünmek zorunda kalabilir.

26 Eylül'de gerçekleşecek Koç Dolunayı ise bu sürece farklı bir enerji katıyor. Dolunaylar genel olarak bir konunun sonuçlanma ya da netleşme noktasına gelmesiyle ilişkilendirilir. Koç burcunun cesaret ve hareket enerjisiyle birleşince, aylardır ertelenen bir kararın artık verilmesi ya da bastırılan bir isteğin açıkça dile getirilmesi daha olası hale gelebilir.

Sürece son noktayı 27 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçmesi koyuyor. Bu geçiş hedeflerin peşinden gitme isteğini güçlendiriyor ve özellikle kariyer ile kişisel projelerde daha girişken bir tavrı beraberinde getirebilir. Üç hareketin art arda gelmesi, önümüzdeki haftayı hem duygusal hem de pratik anlamda oldukça yoğun bir döneme dönüştürüyor.