Kadir İnanır'ın Olay Olan Mirası Ortaya Çıktı: Servetinde Kurbağa Koleksiyonu Detayı
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/kadi...
Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi ve mirasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Milyonlarca liralık taşınmaz ve değerli eşyaların yanı sıra, sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyon da servetinin dikkat çeken parçaları arasında yer aldı.
Kaynak: Sabah - Gökhan Gökduman
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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 27 Haziran’da, 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından miras tartışması gün yüzüne çıktı.
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Vasiyetname duruşması 17 Aralık'a ertelenirken, İnanır'ın tartışmalı mirasının ne olduğu da ortaya çıktı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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