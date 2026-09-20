Kadir İnanır'ın Olay Olan Mirası Ortaya Çıktı: Servetinde Kurbağa Koleksiyonu Detayı

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İnanır'ın mirası şu şekilde sıralandı:

Taşınmazlar: İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemler: 25’ten fazla lüks saat ile çeşitli değerli eşyalardan oluşan koleksiyonun toplam değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu aktarılıyor.

Kurbağa figürü koleksiyonu: İnanır’ın dünyanın farklı yerlerinden yıllar boyunca topladığı 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyonun değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

Telif gelirleri: Sanatçının 182 film ve 12 dizideki çalışmalarından doğan telif haklarının, ölümünün ardından 70 yıl boyunca yakınlarına yıllık ortalama 10 milyon lira kazandıracağı ileri sürüldü.

Banka hesapları: İnanır’ın mevduat hesaplarında 200 milyon liradan fazla nakit bulunduğu tahmin ediliyor.

Diğer finansal varlıklar: Sanatçının çeşitli finansal yatırımlarının ve işlemlerinin de bulunduğu belirtiliyor.

28 Mirasçı Bulunuyor

İnanır’ın miras sürecine ilişkin açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, süreçte 28 mirasçının bulunduğunu açıkladı. Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise bazı mirasçılara adres değişikliği ve seyahat gibi nedenlerle henüz ulaşılamadığını belirterek eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.

İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının büyük bölümünü uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural’a bıraktığı ileri sürüldü.

Aileden Vasiyetnameye İtiraz

Levent İnanır, aileye mirastan pay bırakılmadığını öne sürerek, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” ifadelerini kullandı. İtirazlarının yalnızca ekonomik nedenlere dayanmadığını söyleyen İnanır, ailenin tamamen sürecin dışında bırakıldığını düşündüklerini dile getirdi.

Levent İnanır’ın, dayısının karar verme iradesine ilişkin açıklamalarına eski eşi Neslihan Acar da tepki gösterdi. Acar, Kadir İnanır’ın hayatı boyunca inandığı değerleri savunduğunu, kararlı tutumu ve çevresine verdiği destekle hatırlandığını belirtti.

Tehdit Mesajı İddiası Gündeme Geldi

Tartışmaların ardından sosyal medyada Levent İnanır’a ait olduğu ileri sürülen bir mesajın görüntüsü paylaşıldı. Neslihan Acar, eski bir fotoğrafı üzerinden tehdit mesajı aldığını ve söz konusu mesajın 77 yaşındaki annesine gönderildiğini açıkladı. Acar’ın kızı Öykü Arıca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Ancak söz konusu mesajın kaynağı ve içeriğine ilişkin iddialar konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı belirtildi.

Jülide Kural'dan Vasiyetname Açıklaması

Tartışmalarla ilgili konuşan Jülide Kural ise yasını yaşamak istediğini belirterek Kadir İnanır’ın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Kural, sanatçının hayatı boyunca ailesine destek olduğunu ifade ederken vasiyetnameyle ilgili sürecin hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini söyledi.

Kural açıklamasında, “Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Vasiyetnamenin açıklanmasına ilişkin sürecin, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından 17 Aralık’taki duruşmada devam etmesi bekleniyor.