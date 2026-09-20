Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Tatili, 15 Tatil ve Okulların Kapanış Tarihi

2026 yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra tatile çıkacak. Okullarda dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Takvimde ara tatil beş ders günü olarak yer alsa da iki hafta sonu bu süreye eklendiğinde öğrenciler için daha uzun bir mola ortaya çıkıyor. 14 Kasım Cumartesi’den 22 Kasım Pazar’a kadar okula gidilmeyeceği için ara tatil fiilen 9 güne uzanacak.

Bu tatilin ardından birinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler yaklaşık iki ay daha ders yaptıktan sonra ocak ayında karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline çıkacak.

2026 Kasım Ara Tatili Kaç Gün Sürecek?

MEB takviminde ara tatil 16-20 Kasım 2026 arasındaki beş iş gününü kapsıyor. Ancak tatilin hemen öncesi ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün dinlenecek.