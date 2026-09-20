Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Tatili, 15 Tatil ve Okulların Kapanış Tarihi
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2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de başladı. Ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler ve veliler bu kez ilk molanın tarihini araştırmaya başladı. Peki 2026 ara tatil ne zaman, Kasım tatili hangi gün başlayacak? Ara tatil hafta sonlarıyla birlikte kaç gün sürecek? 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili ne zaman yapılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 çalışma takvimindeki tüm önemli tarihleri bir araya getirdik…
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Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Ara Tatili Hangi Tarihte?
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15 Tatil Ne Zaman? Sömestr ve Yarıyıl Tatili Hangi Tarihte?
İkinci Ara Tatil Ne Zaman 2027?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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