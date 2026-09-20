article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Tatili, 15 Tatil ve Okulların Kapanış Tarihi

Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Tatili, 15 Tatil ve Okulların Kapanış Tarihi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de başladı. Ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler ve veliler bu kez ilk molanın tarihini araştırmaya başladı. Peki 2026 ara tatil ne zaman, Kasım tatili hangi gün başlayacak? Ara tatil hafta sonlarıyla birlikte kaç gün sürecek? 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili ne zaman yapılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 çalışma takvimindeki tüm önemli tarihleri bir araya getirdik…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Ara Tatili Hangi Tarihte?

Ara Tatil Ne Zaman 2026? Kasım Ara Tatili Hangi Tarihte?

2026 yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra tatile çıkacak. Okullarda dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Takvimde ara tatil beş ders günü olarak yer alsa da iki hafta sonu bu süreye eklendiğinde öğrenciler için daha uzun bir mola ortaya çıkıyor. 14 Kasım Cumartesi’den 22 Kasım Pazar’a kadar okula gidilmeyeceği için ara tatil fiilen 9 güne uzanacak.

Bu tatilin ardından birinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler yaklaşık iki ay daha ders yaptıktan sonra ocak ayında karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline çıkacak.

2026 Kasım Ara Tatili Kaç Gün Sürecek?

MEB takviminde ara tatil 16-20 Kasım 2026 arasındaki beş iş gününü kapsıyor. Ancak tatilin hemen öncesi ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün dinlenecek.

15 Tatil Ne Zaman? Sömestr ve Yarıyıl Tatili Hangi Tarihte?

15 Tatil Ne Zaman? Sömestr ve Yarıyıl Tatili Hangi Tarihte?

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra hafta sonuna girecek, yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Sömestr tatilinin son günü 5 Şubat Cuma olacak. 

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri ikinci dönemde mart ayında bir ara tatil daha bekliyor. Eğitim yılı ise haziran ayının son haftasına kadar devam ediyor.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman 2027?

İkinci Ara Tatil Ne Zaman 2027?

İkinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu beş günlük aranın ardından 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Kasım tatilinde olduğu gibi mart ayındaki ara tatilde de hafta sonları süreye eklenecek. Böylece öğrenciler 6 Mart Cumartesi gününden 14 Mart Pazar gününe kadar okula gitmeyecek ve ikinci ara da toplamda 9 günlük bir molaya dönüşecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2027 Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın