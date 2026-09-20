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Aldatma İddialarının Ardından Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya'dan Sahra Işık'a Yanıt

Aldatma İddialarının Ardından Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya'dan Sahra Işık'a Yanıt

Kızılcık Şerbeti
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 11:00
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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, boşandığı İdris Aybirdi'yi oyuncu Seray Kaya ile aldatmakla suçlayıp bazı mesajları paylaşmıştı. İddiaların ardından Seray Kaya önce İdris Aybirdi ile aşk pozu paylaştı, ardından uzun bir açıklama yayınladı. Kaya açıklamasında ilişkinin her iki tarafın da boşanmasından sonra başladığını öne sürdü.

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Sahra Işık, 2019'da evlendiği İdris Aybirdi'den boşandıktan sonra eski eşini aldatmakla suçladı.

Sahra Işık, 2019'da evlendiği İdris Aybirdi'den boşandıktan sonra eski eşini aldatmakla suçladı.

Sahra Işık ile İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmiş, evlilikleri sık sık gündeme gelen sorunlarla anılmıştı. Çift bir süre önce boşandı. Boşanmanın ardından Işık, sosyal medya hesabından eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncularından Seray Kaya ile aldattığını öne sürdü. İddiasını desteklemek için bazı mesaj görüntülerini de paylaştı.

Seray Kaya, iddiaların ardından İdris Aybirdi ile olan ilişkisini bir fotoğrafla duyurdu.

Seray Kaya, iddiaların ardından İdris Aybirdi ile olan ilişkisini bir fotoğrafla duyurdu.

İddialar büyürken Seray Kaya, İdris Aybirdi ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Kaya, fotoğrafın ardından uzun bir yazılı açıklama da yayınladı.

Kaya açıklamasında ilişkilerinin, her iki tarafın boşanmasından sonra başladığını söyledi.

Kaya açıklamasında ilişkilerinin, her iki tarafın boşanmasından sonra başladığını söyledi.

Açıklamasında 'İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır' diyen Kaya, aksini ima eden iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Aybirdi ile geçmişe dayanan bir arkadaşlığı ya da dostluğu olmadığını belirten Kaya, tanışıklıklarını '6-7 yıl önce, kadın ve erkeklerin ayrı bulunduğu bir düğünde kısa süreliğine aynı ortamda bulunup ayaküstü sohbet ettik' diye anlattı. Sosyal medyada takipleşmelerinin de yalnızca nezaket gereği olduğunu, o günden sonra bir daha karşılaşmadıklarını söyledi. 'Üçümüzün bir araya geldiği ya da aynı masada oturduğu bir dönem hiçbir zaman olmamıştır' ifadesini kullandı.

Kaya, sessiz kalma nedenini açıkladı ve hakkındaki paylaşımlar için hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Kaya, sessiz kalma nedenini açıkladı ve hakkındaki paylaşımlar için hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Kaya, konu gündeme geldikçe sorulara sessiz kalmasının nedenini 'iki kişi arasındaki meselelerin yanı sıra masum bir çocuğun bu süreçten etkilenme ihtimali' olarak açıkladı. 'Bir ilişkim olduğunu inkar etmedim' diyen Kaya, o dönem söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Açıklamasının sonunda, gerçeği çarpıtan, kendisini hedef alan hakaret ve iftira niteliğindeki paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattığını, bundan sonraki her türlü paylaşımın da hukuki çerçevede değerlendirileceğini duyurdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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