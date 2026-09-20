Aldatma İddialarının Ardından Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya'dan Sahra Işık'a Yanıt
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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, boşandığı İdris Aybirdi'yi oyuncu Seray Kaya ile aldatmakla suçlayıp bazı mesajları paylaşmıştı. İddiaların ardından Seray Kaya önce İdris Aybirdi ile aşk pozu paylaştı, ardından uzun bir açıklama yayınladı. Kaya açıklamasında ilişkinin her iki tarafın da boşanmasından sonra başladığını öne sürdü.
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Sahra Işık, 2019'da evlendiği İdris Aybirdi'den boşandıktan sonra eski eşini aldatmakla suçladı.
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Seray Kaya, iddiaların ardından İdris Aybirdi ile olan ilişkisini bir fotoğrafla duyurdu.
Kaya açıklamasında ilişkilerinin, her iki tarafın boşanmasından sonra başladığını söyledi.
Kaya, sessiz kalma nedenini açıkladı ve hakkındaki paylaşımlar için hukuki süreç başlattığını duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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