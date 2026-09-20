Aldatma İddialarının Ardından Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya'dan Sahra Işık'a Yanıt

Açıklamasında 'İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır' diyen Kaya, aksini ima eden iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Aybirdi ile geçmişe dayanan bir arkadaşlığı ya da dostluğu olmadığını belirten Kaya, tanışıklıklarını '6-7 yıl önce, kadın ve erkeklerin ayrı bulunduğu bir düğünde kısa süreliğine aynı ortamda bulunup ayaküstü sohbet ettik' diye anlattı. Sosyal medyada takipleşmelerinin de yalnızca nezaket gereği olduğunu, o günden sonra bir daha karşılaşmadıklarını söyledi. 'Üçümüzün bir araya geldiği ya da aynı masada oturduğu bir dönem hiçbir zaman olmamıştır' ifadesini kullandı.