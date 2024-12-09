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Geçen Sene Boşanmanın Eşiğinden Dönmüşlerdi: Survivor Sahra Işık ve Eşinden Sevindiren Haber!

Geçen Sene Boşanmanın Eşiğinden Dönmüşlerdi: Survivor Sahra Işık ve Eşinden Sevindiren Haber!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.12.2024 - 22:09

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, geçtiğimiz sezonun sonunda zor günler geçirmişti. Eşi İdris Aybirdi ile boşanacaklarına dair çıkan haberler sonunda kendisini bir hayli üzgün görmüştük. Evliliklerini kurtarmak için terapiste başvuran çift sonunda zor günleri atlattı. Mutluluklarına mutluluk katan ikilinin bebek sahibi olacağı öğrenildi. Sahra'nın eşiyle mutlu haberi paylaştığı anlar duygulandırdı.

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Voleybolcu Sahra Işık, Survivor'a katılmasıyla popülerlik kazanmış ve programda başarı yakalamıştı.

Voleybolcu Sahra Işık, Survivor'a katılmasıyla popülerlik kazanmış ve programda başarı yakalamıştı.

Geçtiğimiz sezon da yarışmaya katılan Sahra, yarışma sonrasında oldukça zor günler yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon da yarışmaya katılan Sahra, yarışma sonrasında oldukça zor günler yaşamıştı.

Eşiyle boşanma noktasına gelen ve hatta arkadaşı Seda Aktuğlu'yu eşiyle arasını bozmakla suçlayan Sahra, zor günleri geride bıraktı.

Eşiyle boşanma noktasına gelen ve hatta arkadaşı Seda Aktuğlu'yu eşiyle arasını bozmakla suçlayan Sahra, zor günleri geride bıraktı.

Ünlü çiftten evliliklerini kurtarmalarının yanı sıra bir de bebek haberi geldi.

Ünlü çiftten evliliklerini kurtarmalarının yanı sıra bir de bebek haberi geldi.

Bir bebekleri olacağı haberini eşine veren Sahra, o anları takipçileriyle paylaştı ❤️

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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