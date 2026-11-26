Kassoum Outtara, Maç Sonunda Filistin Bayrağını UEFA Yazsının Üzerine Astı
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Beşiktaş, İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maç tam bir krize dönüştü. Batum'da oynanan maçta Gürcistan polisinin tutumu ve yaşananlar tüm ülkeyi kenetleyen bir hadiseye dönüştü.
Beşiktaş taraftarına yapılanlar, Beşiktaşlı futbolcuların taraftarları korumak için dahil olduğu olaylar uzun süre hafızalardan silinmeyecek.
Bu kritik gecede Outtara da hem saha içi hem saha dışı hareketleriyle taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.
Outtara'nın Filistin bayrağını tribünden alması ve sosyal medya paylaşımı büyük akış aldı.
Outtara'nın maç sonu Filistin bayrağını alarak UEFA yazısının üstüne asması sosyal medyada gündem oldu.
Maç sonu sosyal medyada yaptığı paylaşım ise gönülleri bir kez daha kazanmasına neden oldu.
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