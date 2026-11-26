Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla ve jopla saldıran Gürcistan polisi maçın durmasına neden oldu. Stadyumda sürekli anons yapılıyor ama polislerin sert saldırısı devam ediyor. Beşiktaş taraftarı dar bir alana sıkıştırılmış durumda.