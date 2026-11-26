Gürcistan Polisi Beşiktaş Taraftarına Saldırıyor: Statta Yaralılar Var!
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Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında Gürcistan polisi Beşiktaş taraftarına şiddetli şekilde saldırıyor.
Futbolcuların müdahale etmek zorunda kaldığı olaylarda yaralı taraftarlar var. Maça ara verildi.
İsrailli taraftarlar maçı rahatça izlerken Beşiktaş taraftarına uzun süre içeride dışarıda şiddetli saldırılar gerçekleşti.
Polis saldırısına futbolcular müdahale etmeye çalıştı.
Maçı durduran olayda Beşiktaş taraftarına sert bir saldırı gerçekleşti.
Polis acımasızca dar bir bölgede biber gazı kullanıyor.
Polisin sert müdahalesi sosyal medyaya düşen videolarda net şekilde görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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