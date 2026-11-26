Tavuklarını Ararken Duvarı Yıktı: Karşısına Koca Bir Şehir Çıktı
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Her şey kaybolan tavuklarla başladı.
Şehir, yerin yaklaşık 85 metre altına inen en az 18 kattan oluşuyor.
Derinkuyu yüzyıllar boyunca istilalardan kaçanların sığınağı oldu.
Kapadokya'da yeri belirlenen 360'tan fazla antik yeraltı yerleşimi var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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