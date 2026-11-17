Bölgedeki insan yapımı yeraltı sığınakları 1970'lere kadar araştırmacıların gözünden kaçtı. Derinkuyu, 1963'te evini yenilemek isteyen yerel bir adamın bir duvarı yıkmasıyla tesadüfen ortaya çıktı. Duvarın ardında bölgenin altına ağ gibi yayılan bir tünel labirenti vardı.

Kat sayısına dair tahminler 6-12 ile 18 arasında değişiyor, derinliğin ise 85 metreye ulaştığı belirtiliyor. 2,5 kilometreye yayılan şehir 20 bin kişiyi saklayabiliyordu ve yaklaşık 53 su kuyusu ile havalandırma bacasına sahipti. Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun kurucu üyesi Ali Yamaç'a göre doğal ya da insan yapımı tüm mağaralardaki sıcaklık, yer üstü sıcaklıklarının yıl boyunca ortalaması oluyor. Yani yazın serin, kışın ılık kalıyorlar.