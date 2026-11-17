Dünya Gözünü Kapadokya'nın Yeraltı Şehrine Dikti: İklim Krizinin Çözümünü Saklıyor Olabilir
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Kapadokya'daki Derinkuyu yeraltı şehrinde sıcaklık, dışarıda kar da yağsa kavurucu sıcak da olsa yıl boyunca 15-17 derece civarında kalıyor. Bir zamanlar düşman akınlarından korunmak için kazılan bu tüneller, BM iklim zirvesi COP31'in Antalya'da toplanmasıyla birlikte iklim sığınakları için ilham kaynağı olarak görülüyor.
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Kaynak: BBC Future
Derinkuyu'nun tünellerinde sıcaklık, dışarıdaki mevsimden bağımsız olarak yıl boyunca ılıman kalıyor.
Derinkuyu 1963'te tesadüfen keşfedildi ve 20 bin kişiyi barındırabilecek ölçekte bir yapı çıktı.
Roma ve Helsinki gibi şehirler yeraltı alanlarını iklim sığınağına dönüştürmeyi planlıyor.
Çökme riski ve havalandırma en acil sorunlar, Kapadokya'nın boş mağaraları ise şimdilik depo olarak kullanılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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