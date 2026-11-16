Romalılar İstila Ettikleri Ülkeden Çekilmek Zorunda Kalınca İmparator Heykelini Sökmüş

1820'de İskoçya'nın Hawick yakınlarındaki bir bataklıkta, gerçek boyutlardan büyük yaldızlı bronz bir bacak ve ayak bulundu. Milsington bacağı olarak bilinen parça yaklaşık MS 140'ta yapıldı ve İskoçya'da bulunan tek anıtsal Roma imparatoru heykeli örneği olarak kayıtlara geçti. Bulunduktan sonra yaklaşık bir yüzyıl boyunca Edinburgh yakınlarındaki Dalkeith Sarayı'nda saklandı.

Uzmanlar uzun süre bacağın York gibi İngiltere'deki bir yerden yağmalandığını düşündü. Yazar Sir Walter Scott da 1820 Şubat'ında yazdığı mektupta, bu kadar büyük bir Roma buluntusunun böylesine ıssız bir yerde çıkmasının merak uyandırdığını belirtmişti.