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Romalılar İstila Ettikleri Ülkeden Çekilmek Zorunda Kalınca İmparator Heykelini Sökmüş

Romalılar İstila Ettikleri Ülkeden Çekilmek Zorunda Kalınca İmparator Heykelini Sökmüş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 17:00
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İskoçya'da 1820'de bir bataklıkta bulunan yaldızlı bronz bacağın, Roma İmparatoru Antoninus Pius'un atlı heykelinden kaldığı düşünülüyor. Ulusal Müzeler İskoçya'nın incelemesine göre heykel, Romalılar bölgeden çekilirken özenle sökülmüş olabilir.

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Kaynak: 1, 2

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Bataklıktan çıkan Milsington bacağı, İskoçya'da bulunan tek anıtsal Roma imparatoru heykeli parçası.

Bataklıktan çıkan Milsington bacağı, İskoçya'da bulunan tek anıtsal Roma imparatoru heykeli parçası.

1820'de İskoçya'nın Hawick yakınlarındaki bir bataklıkta, gerçek boyutlardan büyük yaldızlı bronz bir bacak ve ayak bulundu. Milsington bacağı olarak bilinen parça yaklaşık MS 140'ta yapıldı ve İskoçya'da bulunan tek anıtsal Roma imparatoru heykeli örneği olarak kayıtlara geçti. Bulunduktan sonra yaklaşık bir yüzyıl boyunca Edinburgh yakınlarındaki Dalkeith Sarayı'nda saklandı.

Uzmanlar uzun süre bacağın York gibi İngiltere'deki bir yerden yağmalandığını düşündü. Yazar Sir Walter Scott da 1820 Şubat'ında yazdığı mektupta, bu kadar büyük bir Roma buluntusunun böylesine ıssız bir yerde çıkmasının merak uyandırdığını belirtmişti.

Müzeye göre bacak, Marcus Aurelius heykeline benzeyen atlı bir Antoninus Pius heykelinden geliyor.

Müzeye göre bacak, Marcus Aurelius heykeline benzeyen atlı bir Antoninus Pius heykelinden geliyor.

Roma sınırı üzerindeki araştırmalar ilerledikçe, atlı heykellerin imparatorluk sınırındaki kalelere sıklıkla dikildiği anlaşıldı. Uzmanlar bugün bacağın, Roma'daki ünlü Marcus Aurelius heykeline benzeyen atlı bir Antoninus Pius heykeline ait olduğunu düşünüyor. MS 138 ile 161 arasında hüküm süren imparator, Hadrianus Duvarı'nın kuzeyine ilerleyerek güney İskoçya'yı istila etti ve 140'lı yılların başında Antoninus Duvarı'nı inşa ettirdi.

İncelemede bacağın üst kenarının döküldüğü haliyle bozulmadan durduğu görüldü. Dizin çevresinde yaldız bulunmaması ise bacağın bir tunik ya da pelerinle örtüldüğüne işaret ediyor.

Fotoğraf: Jane Barlow/PA

Bacakta kesik izi bulunmaması, heykelin geri çekilme sırasında özenle sökülmüş olabileceğini düşündürüyor.

Bacakta kesik izi bulunmaması, heykelin geri çekilme sırasında özenle sökülmüş olabileceğini düşündürüyor.

Sergi öncesinde yapılan incelemede bronzda balta ya da testere izine rastlanmadı. Ulusal Müzeler İskoçya'nın baş küratörlerinden Fraser Hunter, bacağın koparılmadığını, tam bir parça olduğunu ve heykelin ömrünün sonunda özenle devreden çıkarılmış gibi göründüğünü söylüyor. Müzeye göre bu durum, bir savaştan sonra ya da imparatorun hatırası lanetlendiğinde tahrip edilen veya hurda için parçalanan heykellerden farklı.

Romalılar güney İskoçya'dan çekilirken Antoninus Duvarı'ndaki taş sunaklar ve yazıtlar gibi değerli anıtları da sökerek gömmüştü. Hunter, bacağın bırakıldığı yerin yakınında henüz keşfedilmemiş Roma kaleleri olabileceğini düşünüyor ve imparatorun gövdesinin ya da bronz atının bir gün ortaya çıkmasını umuyor. Bacak, 14 Kasım'dan itibaren Ulusal İskoçya Müzesi'ndeki 'Roma İskoçyası: İmparatorluğun Sınırında Yaşam' sergisinde, tam boyutlu bir atlı siluetine monte edilmiş halde sergileniyor.

Fotoğraf: Jane Barlow/PA

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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