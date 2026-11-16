Romalılar İstila Ettikleri Ülkeden Çekilmek Zorunda Kalınca İmparator Heykelini Sökmüş
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Bataklıktan çıkan Milsington bacağı, İskoçya'da bulunan tek anıtsal Roma imparatoru heykeli parçası.
Müzeye göre bacak, Marcus Aurelius heykeline benzeyen atlı bir Antoninus Pius heykelinden geliyor.
Bacakta kesik izi bulunmaması, heykelin geri çekilme sırasında özenle sökülmüş olabileceğini düşündürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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