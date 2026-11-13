Sıcaktan Kaçmak İçin Yerin Altında Bahçe Yaptı: Ağaçları Hala Meyve Veriyor

Kazı çalışmaları 1906'dan Forestiere'nin 1946'daki ölümüne kadar sürdü. Resmi bilgilere göre tüm işlem yalnızca el aletleri ve bir çift katırın yardımıyla yapıldı. Herhangi bir plan olmadan bölüm bölüm ilerleyen labirent, üç katta yaklaşık 4 hektarlık bir alana yayıldı. Katlar yerin yaklaşık 3, 6 ve 7 metre altında bulunuyor.

Kazıdan çıkan sert toprak, kemerlerde ve duvarlarda tuğla olarak yeniden kullanıldı. Kompleks bugün 65 odadan oluşuyor. Yaz ve kış yatak odaları, banyo, mutfak, balık havuzu ve şömineli bir salon da bu odalar arasında yer alıyor.