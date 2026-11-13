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Sıcaktan Kaçmak İçin Yerin Altında Bahçe Yaptı: Ağaçları Hala Meyve Veriyor

Sıcaktan Kaçmak İçin Yerin Altında Bahçe Yaptı: Ağaçları Hala Meyve Veriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 15:56
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Kaliforniya'nın Fresno kentinde yaz sıcağından bunalan bir Sicilyalı göçmen, çözümü toprağın altında buldu. Baldassare Forestiere, 1906'dan itibaren basit el aletleriyle tam 40 yıl boyunca yeri kazdı ve ortaya 65 odalı dev bir yeraltı kompleksi çıktı. Bugün bu bahçede 100 yılı aşkın ağaçlar hala meyve veriyor.

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Sert toprakta narenciye yetiştiremeyen Sicilyalı göçmen, sıcaktan kaçmak için küçük bir kiler kazarak işe başladı.

Sert toprakta narenciye yetiştiremeyen Sicilyalı göçmen, sıcaktan kaçmak için küçük bir kiler kazarak işe başladı.

Baldassare Forestiere 1879'da Sicilya'da dünyaya geldi ve 20. yüzyılın başında ABD'ye göç etti. Fresno'da satın aldığı arazinin sert toprağı narenciye ağaçları için uygun değildi, yaz sıcakları ise dayanılmazdı.

Forestiere önce sıcaktan korunmak için küçük bir kiler kazdı. İtalya'da gördüğü Roma yeraltı mezarlarından ve şarap mahzenlerinden etkilendiği düşünülüyor. Kilerin serin ve rahat olduğunu görünce birbirine bağlı odalar açmaya başladı ve bir süre sonra yaşamını yeraltına taşıdı.

Kazma, kürek ve iki katırla yürütülen çalışma 40 yıl sürdü ve yaklaşık 4 hektarlık bir alana yayıldı.

Kazma, kürek ve iki katırla yürütülen çalışma 40 yıl sürdü ve yaklaşık 4 hektarlık bir alana yayıldı.

Kazı çalışmaları 1906'dan Forestiere'nin 1946'daki ölümüne kadar sürdü. Resmi bilgilere göre tüm işlem yalnızca el aletleri ve bir çift katırın yardımıyla yapıldı. Herhangi bir plan olmadan bölüm bölüm ilerleyen labirent, üç katta yaklaşık 4 hektarlık bir alana yayıldı. Katlar yerin yaklaşık 3, 6 ve 7 metre altında bulunuyor.

Kazıdan çıkan sert toprak, kemerlerde ve duvarlarda tuğla olarak yeniden kullanıldı. Kompleks bugün 65 odadan oluşuyor. Yaz ve kış yatak odaları, banyo, mutfak, balık havuzu ve şömineli bir salon da bu odalar arasında yer alıyor.

Tavandaki konik ışık bacaları gün ışığı ve hava sağlayarak yeraltında meyve ağaçlarının yetişmesine imkan tanıdı.

Tavandaki konik ışık bacaları gün ışığı ve hava sağlayarak yeraltında meyve ağaçlarının yetişmesine imkan tanıdı.

Tavana açılan konik ışık bacaları, sıcak havanın hızla dışarı çıkmasını, serin havanın ise aşağıda kalmasını sağlıyor. Yeraltındaki ağaçlar bu sayede kış donlarından da korunuyor. Forestiere her katı farklı zamanda ekti. Böylece ağaçlar peş peşe çiçek açıyor ve meyve mevsimi uzuyor.

Bahçede portakal ve limonun yanı sıra kamkat, malta eriği ve hünnap gibi meyveler de yetişiyor. Aşılı ağaçlar tek dalda birden fazla meyve verebiliyor ve bazıları 100 yaşını aştı. Yapı 1977'de Ulusal Tarihi Yerler Kaydı'na girdi, bugün ise Forestiere ailesi tarafından rehberli turlarla ziyarete açık tutuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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