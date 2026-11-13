Sıcaktan Kaçmak İçin Yerin Altında Bahçe Yaptı: Ağaçları Hala Meyve Veriyor
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Kaliforniya'nın Fresno kentinde yaz sıcağından bunalan bir Sicilyalı göçmen, çözümü toprağın altında buldu. Baldassare Forestiere, 1906'dan itibaren basit el aletleriyle tam 40 yıl boyunca yeri kazdı ve ortaya 65 odalı dev bir yeraltı kompleksi çıktı. Bugün bu bahçede 100 yılı aşkın ağaçlar hala meyve veriyor.
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Sert toprakta narenciye yetiştiremeyen Sicilyalı göçmen, sıcaktan kaçmak için küçük bir kiler kazarak işe başladı.
Kazma, kürek ve iki katırla yürütülen çalışma 40 yıl sürdü ve yaklaşık 4 hektarlık bir alana yayıldı.
Tavandaki konik ışık bacaları gün ışığı ve hava sağlayarak yeraltında meyve ağaçlarının yetişmesine imkan tanıdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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