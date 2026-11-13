Yazın Turistlerin Akın Ettiği İlçemize Kışın Adım Atan Yok: Sahiller Bomboş Kaldı
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Karadeniz kıyısındaki Cide, yaz aylarında tatilcilerle dolup taşan ilçelerden biri. Nüfusu 22 bin dolayında olan ilçe, sezon sona erip sahiller boşaldığında bambaşka bir görünüme bürünüyor. Kastamonu'nun bu köşesinde sezonun ardından sakin bir mevsim başlıyor.
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Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Cide, nüfusu 22 bin dolayında olan küçük bir ilçe olarak kayıtlara geçiyor.
Yaz aylarında ve uzun tatillerde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı belirgin biçimde artıyor.
Sezon sona erdiğinde sahillerdeki kalabalık dağılıyor ve ilçe sakin günlerine dönüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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