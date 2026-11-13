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Yazın Turistlerin Akın Ettiği İlçemize Kışın Adım Atan Yok: Sahiller Bomboş Kaldı

Yazın Turistlerin Akın Ettiği İlçemize Kışın Adım Atan Yok: Sahiller Bomboş Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 10:55
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Karadeniz kıyısındaki Cide, yaz aylarında tatilcilerle dolup taşan ilçelerden biri. Nüfusu 22 bin dolayında olan ilçe, sezon sona erip sahiller boşaldığında bambaşka bir görünüme bürünüyor. Kastamonu'nun bu köşesinde sezonun ardından sakin bir mevsim başlıyor.

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Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Cide, nüfusu 22 bin dolayında olan küçük bir ilçe olarak kayıtlara geçiyor.

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Cide, nüfusu 22 bin dolayında olan küçük bir ilçe olarak kayıtlara geçiyor.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Cide ilçesinin nüfusu 22 bin 136, ilçe merkezinin nüfusu ise 11 bin 87 olarak kaydedildi. Yüzölçümü 652 kilometrekare olan ilçede 75 köy bulunuyor. İlçenin sınırları içinde yer alan Gideros Koyu, bölgenin en bilinen doğal noktalarından biri.

Cide, ılık yazlar ile serin, yağışlı ve zaman zaman karlı kışların yaşandığı nemli subtropikal iklim kuşağında yer alıyor. İlçe aynı zamanda 2000 yılında kurulan Küre Dağları Milli Parkı'nın sınırlarına da dahil. Yaklaşık 37 bin 753 hektarlık çekirdek bölgeye sahip park, WWF tarafından Avrupa'nın korunması gereken 100 orman sıcak noktasından biri olarak tanımlanıyor.

Yaz aylarında ve uzun tatillerde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı belirgin biçimde artıyor.

Yaz aylarında ve uzun tatillerde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı belirgin biçimde artıyor.

Haziran 2024'te 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde Cide, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle doldu. Tatilciler denize girip yaylaları gezerken ilçeye yolcu taşıyan beş otobüs firması tam kapasiteyle çalıştı.

İlçeye her yıl geldiğini söyleyen bir ziyaretçi, kalabalığın her yıl arttığını belirtirken bir caddeyi karşıdan karşıya geçmek için 15 dakika beklediğini ifade etti. Ziyaretçiler ilçeyi, denizin ve doğanın bir arada olduğu bir yer olarak tarif etti.

Sezon sona erdiğinde sahillerdeki kalabalık dağılıyor ve ilçe sakin günlerine dönüyor.

Sezon sona erdiğinde sahillerdeki kalabalık dağılıyor ve ilçe sakin günlerine dönüyor.

Okulların açılması ve tatilcilerin yaşadıkları şehirlere dönmesiyle birlikte plajlar, kafeler ve restoranlardaki hareketlilik azalıyor. Yaz aylarında yoğunluk yaşanan bazı bölgelerde sezonluk işletmeler kapılarını kapatıyor.

İklim verilerinde Cide'nin kışları serin, yağışlı ve zaman zaman karlı olarak tanımlanıyor. Bu dönemde ilçede yaşam, yaklaşık 11 bin kişilik ilçe merkezinin günlük ritmine dönüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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