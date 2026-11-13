Yazın Turistlerin Akın Ettiği İlçemize Kışın Adım Atan Yok: Sahiller Bomboş Kaldı

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Cide ilçesinin nüfusu 22 bin 136, ilçe merkezinin nüfusu ise 11 bin 87 olarak kaydedildi. Yüzölçümü 652 kilometrekare olan ilçede 75 köy bulunuyor. İlçenin sınırları içinde yer alan Gideros Koyu, bölgenin en bilinen doğal noktalarından biri.

Cide, ılık yazlar ile serin, yağışlı ve zaman zaman karlı kışların yaşandığı nemli subtropikal iklim kuşağında yer alıyor. İlçe aynı zamanda 2000 yılında kurulan Küre Dağları Milli Parkı'nın sınırlarına da dahil. Yaklaşık 37 bin 753 hektarlık çekirdek bölgeye sahip park, WWF tarafından Avrupa'nın korunması gereken 100 orman sıcak noktasından biri olarak tanımlanıyor.