Bir Zamanlar Yoksul Yemeğiydi: Şimdi Michelin Yıldızlı Masaların Gözdesi

İrlanda'nın en uzun kıyı tur rotası olan 1.600 millik Vahşi Atlantik Yolu'nun ortasında yer alan Mayo ve Galway, dünyanın en iyi istiridyelerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Achill Oysters'ın kurucusu Hugh O'Malley, Clew Bay'den Corraun Yarımadası'na uzanan yolun sonundaki çiftliğini 'dünyanın ucu' olarak tanımlıyor. Çiftliğin istiridye yetiştirilen yapıları, antik ve batık bir turba bataklığının üzerinde köpüren denizde sıralanıyor.

Ziyaretçiler wader tulumlarını giyip kumlu zeminde ilerleyerek sert file torbaların içindeki binlerce kaya istiridyesini görebiliyor. Bu istiridyelerin her biri saatte yaklaşık 10 litre su filtreleyebiliyor. Doğrudan denizden çıkarılıp tadıldığında kremamsı bir yapı, şaşırtıcı bir tatlılık ve mineral notaları sunuyor. O'Malley işin zorluğunu 'Spor salonuna giden adamlar burada bir gelgit süresine bile dayanamaz' sözleriyle anlatıyor. Eski Guinness Open Gate Brewery yönetici şefi Pip Lacey ise istiridyeleri 'çok derin, çok umami' buluyor.