Bir Zamanlar Yoksul Yemeğiydi: Şimdi Michelin Yıldızlı Masaların Gözdesi
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İrlanda'nın batısındaki Mayo ve Galway kontluklarında istiridye, yalnızca bir yemek değil, kıyının sert iklimini ve geleneklerini yansıtan bir kültür olarak görülüyor. Binlerce yıl önce yoksul halkın sofrasındaki basit bir besin olan istiridye, bugün dünyanın dört bir yanından gelen gastronomi meraklılarını Vahşi Atlantik kıyılarına çekiyor.
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Kaynak: National Geographic Traveller
Vahşi Atlantik Yolu üzerindeki Achill Adası'nda istiridye çiftlikleri fırtınalı denizlerin tam ortasında kurulu.
Bir zamanlar yoksul yemeği sayılan istiridyenin yerini artık büyük oranda Pasifik türü aldı.
Batı kıyısındaki restoranlar istiridyeyi yerel malzemelerle ve yaratıcı soslarla yeniden yorumluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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