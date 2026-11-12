12 Yıldır Hurdalıkta Bekleyen Uçağı Satın Aldı: Hayalindeki Evi Yapacak

12 yılın sonunda uçağın yeni sahibi Sefa Yamalı oldu. Yamalı, uzun süredir hayalini kurduğu proje için internette araştırma yaparken haberlerde gördüğü uçağın hikayesini öğrendi. Eski sahibi Ertan Çoğul ile iletişime geçerek anlaşmaya vardı ve Gebze'den Bursa'ya gelerek uçağı aldı.

Fotoğraf ve video işleriyle uğraştığını söyleyen Yamalı, çevresindeki bazı kişilerin kendisini 'deli' sandığını ancak hayaline inandığını belirtti. Yamalı, 'Hayal etmek başarmanın yarısıdır, ben başaracağıma inanıyorum' dedi. Uçağı 12 yıldır elinde bulunduran Çoğul ise yeni sahibinin hayallerini gerçekleştireceğine inandığını ifade etti.