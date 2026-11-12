12 Yıldır Hurdalıkta Bekleyen Uçağı Satın Aldı: Hayalindeki Evi Yapacak
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restoran projesi için 2017'de getirdiği uçak, proje iptal edilince hurdalıkta kaldı.
İnternette hayalindeki projeyi araştıran içerik üreticisi, uçağı bularak sahibiyle anlaştı ve Bursa'dan aldı.
Uçak Gebze'deki bahçeye taşınacak ve ofis olarak da kullanılacak bir hobi evine dönüşecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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