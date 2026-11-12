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12 Yıldır Hurdalıkta Bekleyen Uçağı Satın Aldı: Hayalindeki Evi Yapacak

12 Yıldır Hurdalıkta Bekleyen Uçağı Satın Aldı: Hayalindeki Evi Yapacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:09
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Bursa'da uzun yıllar hurdalıkta bekleyen Boeing 747 yolcu uçağı, 12 yılın ardından yeni sahibine kavuştu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan içerik üreticisi Sefa Yamalı, uçağı Gebze'deki bahçesine taşıyarak hobi evine dönüştürmeyi planlıyor.

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Kaynak: DHA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restoran projesi için 2017'de getirdiği uçak, proje iptal edilince hurdalıkta kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restoran projesi için 2017'de getirdiği uçak, proje iptal edilince hurdalıkta kaldı.

Uzun yıllar sefer yaptıktan sonra ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya çıkarılan Boeing 747 yolcu uçağı, 2017'de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restoran projesi kapsamında İstanbul'dan Bursa'ya getirilmişti. Proje iptal edilince uçak atıl durumda kaldı ve daha sonra Ertan Çoğul tarafından satın alındı.

Parçalar halinde 7 tırla taşınan dev uçak, geri dönüşüm tesisinde yıllarca yeni sahibini bekledi.

İnternette hayalindeki projeyi araştıran içerik üreticisi, uçağı bularak sahibiyle anlaştı ve Bursa'dan aldı.

İnternette hayalindeki projeyi araştıran içerik üreticisi, uçağı bularak sahibiyle anlaştı ve Bursa'dan aldı.

12 yılın sonunda uçağın yeni sahibi Sefa Yamalı oldu. Yamalı, uzun süredir hayalini kurduğu proje için internette araştırma yaparken haberlerde gördüğü uçağın hikayesini öğrendi. Eski sahibi Ertan Çoğul ile iletişime geçerek anlaşmaya vardı ve Gebze'den Bursa'ya gelerek uçağı aldı.

Fotoğraf ve video işleriyle uğraştığını söyleyen Yamalı, çevresindeki bazı kişilerin kendisini 'deli' sandığını ancak hayaline inandığını belirtti. Yamalı, 'Hayal etmek başarmanın yarısıdır, ben başaracağıma inanıyorum' dedi. Uçağı 12 yıldır elinde bulunduran Çoğul ise yeni sahibinin hayallerini gerçekleştireceğine inandığını ifade etti.

Uçak Gebze'deki bahçeye taşınacak ve ofis olarak da kullanılacak bir hobi evine dönüşecek.

Uçak Gebze'deki bahçeye taşınacak ve ofis olarak da kullanılacak bir hobi evine dönüşecek.

Yamalı, Gebze'de köyde bahçelerinin bulunduğunu, uçağı oraya götürüp ofis olarak kullanmayı ve hobi evi yapmayı planladığını söyledi. Uçağı taşıyan çekici sürücüsü ise meslek hayatında tekeri olan her şeyi çektiğini ama ilk kez uçak taşıdığını belirtti. Yükleme işleminin ardından uçak Gebze'ye doğru yola çıktı.

Boeing 747 ise 1969'da ilk uçuşunu yaptı ve uzun yıllar 'Göklerin Kraliçesi' olarak anıldı. 70,7 metre uzunluğa, 64,4 metre kanat açıklığına ve 19,4 metre yüksekliğe sahip olan uçak, 4 turbofan motorla çalışıyor. Boş ağırlığı 180 ton olan model, bir dönem dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını taşıdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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