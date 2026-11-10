article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mars’a Gitmek İsteyenleri Sevindirecek Haber: NASA Gönüllüleri Arıyor

Mars’a Gitmek İsteyenleri Sevindirecek Haber: NASA Gönüllüleri Arıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 19:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NASA, Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki insanlı yolculuklara hazırlanmak için Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde bir yıl sürecek yeni bir simülasyon programı başlatıyor. Programa katılacak gönüllüler, uzay yolculuğunu ve başka bir gezegendeki yaşamı Dünya'dan ayrılmadan deneyimleyecek. Başvurular açık.

Detaylar 👇

Kaynak: NASA, Scientific American

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moon and Mars Exploration Analog, NASA'nın iki farklı simülasyon tesisini tek bir yıllık görevde birleştiriyor.

Moon and Mars Exploration Analog, NASA'nın iki farklı simülasyon tesisini tek bir yıllık görevde birleştiriyor.

Moon and Mars Exploration Analog adlı program, NASA'nın HERA ve CHAPEA görevlerinin bazı unsurlarını tek bir görevde topluyor. HERA tesisi uzay aracını, CHAPEA yaşam alanı ise Ay ya da Mars yüzeyindeki bir üssü temsil edecek. Gönüllüler bu iki kapalı ortamda aylar süren gezegenlerarası uçuşları ve yüzey operasyonlarını taklit edecek. Görevin Ağustos 2027'den önce başlamaması planlanıyor.

Program, NASA'nın daha önceki CHAPEA görevlerinin devamı niteliğinde. İlk görev 25 Haziran 2023'te başlayıp 6 Temmuz 2024'te sona ermişti. 19 Ekim 2025'te giren ikinci ekip ise 31 Ekim 2026'ya kadar 378 günlük bir Mars simülasyonu yürüttü. CHAPEA'nın yaklaşık 158 metrekarelik (1.700 fit kare) yaşam alanı 3 boyutlu yazıcıyla üretildi ve içinde dört özel oda, çalışma istasyonları ve sağlık birimi bulunuyor.

Gönüllüler sanal Mars yürüyüşleri yapacak, rover kullanacak ve izolasyonun etkilerini ölçen deneylere katılacak.

Gönüllüler sanal Mars yürüyüşleri yapacak, rover kullanacak ve izolasyonun etkilerini ölçen deneylere katılacak.

Gönüllüler görev boyunca bakım çalışmaları yapacak, bilimsel deneylere katılacak ve acil durum simülasyonlarına müdahale edecek. Sanal gerçeklik gözlüklerle Mars yürüyüşlerini taklit edecek, yaşam alanının dışındaki keşif noktalarına ulaşmak için bir rover kullanacak. Scientific American'a göre programın dikkat çeken yanlarından biri de zorunlu sosyal medya detoksu.

Araştırmacılar, kaynakların sınırlı olduğu ve çalışma temposunun yoğun olduğu koşullarda mürettebatın sağlığını ve performansını inceleyecek. NASA, elde edilecek verilerin astronotları gelecekteki yüzey operasyonlarına hazırlamak ve Ay'da kalıcı bir varlık için planları desteklemek amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor.

Başvuru için ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi, 30 ile 55 yaş arasında ve STEM lisans mezunu olmak gerekiyor.

Başvuru için ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi, 30 ile 55 yaş arasında ve STEM lisans mezunu olmak gerekiyor.

Fox 26'nın NASA'dan aktardığı başvuru şartları şöyle:

  • ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi olmak
  • 30 ile 55 yaş arasında olmak (aralığın dışındaki adaylar ek onayla değerlendirilebiliyor)
  • Boyunun 74 inçi, yani yaklaşık 188 santimetreyi geçmemesi
  • İngilizceyi iyi bilmek
  • Mühendislik, biyoloji, fizik bilimleri ya da matematik alanında akredite bir kurumdan lisans diploması
  • Güçlü teknik becerilere sahip olmak, uyurgezerlik ya da uyku ilacı kullanım geçmişi bulunmamak ve beslenme kısıtlaması olmamak
  • NASA'nın fiziksel ve psikolojik değerlendirmelerinden geçmek ve çok günlük bir seçim sürecine katılmak

Bu alanlarda yüksek lisans bir yıllık, doktora ise üç yıllık deneyim yerine geçebiliyor. Katılımcılar yaklaşık 14 aylık bir sürece de razı olmalı. Bunun 12 ayı iki kapalı yaşam alanında, 2 ayı ise görev öncesi ve sonrası eğitim ve veri toplama için ayrılıyor. NASA katılımcılara ödeme yapılacağını söylüyor, ancak bazı kısıtlamalar olabilir. Başvuru ve güncel koşullar NASA'nın analog görev başvuru sayfasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın