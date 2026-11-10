Mars’a Gitmek İsteyenleri Sevindirecek Haber: NASA Gönüllüleri Arıyor
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NASA, Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki insanlı yolculuklara hazırlanmak için Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde bir yıl sürecek yeni bir simülasyon programı başlatıyor. Programa katılacak gönüllüler, uzay yolculuğunu ve başka bir gezegendeki yaşamı Dünya'dan ayrılmadan deneyimleyecek. Başvurular açık.
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Kaynak: NASA, Scientific American
Moon and Mars Exploration Analog, NASA'nın iki farklı simülasyon tesisini tek bir yıllık görevde birleştiriyor.
Gönüllüler sanal Mars yürüyüşleri yapacak, rover kullanacak ve izolasyonun etkilerini ölçen deneylere katılacak.
Başvuru için ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi, 30 ile 55 yaş arasında ve STEM lisans mezunu olmak gerekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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