Mars’a Gitmek İsteyenleri Sevindirecek Haber: NASA Gönüllüleri Arıyor

Moon and Mars Exploration Analog adlı program, NASA'nın HERA ve CHAPEA görevlerinin bazı unsurlarını tek bir görevde topluyor. HERA tesisi uzay aracını, CHAPEA yaşam alanı ise Ay ya da Mars yüzeyindeki bir üssü temsil edecek. Gönüllüler bu iki kapalı ortamda aylar süren gezegenlerarası uçuşları ve yüzey operasyonlarını taklit edecek. Görevin Ağustos 2027'den önce başlamaması planlanıyor.

Program, NASA'nın daha önceki CHAPEA görevlerinin devamı niteliğinde. İlk görev 25 Haziran 2023'te başlayıp 6 Temmuz 2024'te sona ermişti. 19 Ekim 2025'te giren ikinci ekip ise 31 Ekim 2026'ya kadar 378 günlük bir Mars simülasyonu yürüttü. CHAPEA'nın yaklaşık 158 metrekarelik (1.700 fit kare) yaşam alanı 3 boyutlu yazıcıyla üretildi ve içinde dört özel oda, çalışma istasyonları ve sağlık birimi bulunuyor.