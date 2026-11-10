Eski Profesyonel Fırıncı Dünyanın En Yumuşak Beyaz Ekmeğini Yaptı: Sırrı 3 Parçalık Katlamada
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Eski profesyonel fırıncı Kat Craddock, paketli ekmekler kadar havadar ama Fransız süt ekmeği pain au lait kadar doyurucu bir somun geliştirdi. Japon ve Tayvanlı fırıncılardan ödünç aldığı şekillendirme tekniği sayesinde ekmeğin içi tel tel ayrılıyor. İşte adım adım tarif.
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Kaynak: Saveur
Kat Craddock, Fransız ve Asya fırıncılık tekniklerini birleştirerek paketli ekmek havadarlığını tereyağlı bir somunda topladı.
Tarif için ekmek unu, süt, yumurta, tereyağı ve instant maya gibi temel malzemeler yeterli.
Hamur stand mikserde yaklaşık 19 dakika yoğrulduktan sonra 90 dakika dinlendiriliyor.
Hamur üç parçaya bölünüp açılarak sıkıca sarılıyor ve 190 derecede pişiriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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