Eski Profesyonel Fırıncı Dünyanın En Yumuşak Beyaz Ekmeğini Yaptı: Sırrı 3 Parçalık Katlamada

Hamur kancası takılmış stand mikserin kabına yumurta, süt, su, un, şeker, maya ve tuz konuyor. Hamur oluşmaya başlayana kadar en düşük hızda yaklaşık 3 dakika karıştırılıyor. Ardından mikser ikinci hıza alınıyor ve 4 dakika daha çalıştırılıyor. Bu aşamada hamurun pürüzsüz ve oldukça yapışkan olması gerekiyor.

Hız yeniden düşürülüp tereyağı ekleniyor ve hamur 12 dakika daha yoğruluyor. Kancaya ve kabın kenarlarına yapışan hamur gerektikçe kauçuk spatulayla sıyrılıyor. Yağlanmış orta boy bir kaseye alınan hamurun üzeri streç filmle gevşekçe kapatılıyor ve oda sıcaklığında yaklaşık 90 dakika dinlendiriliyor. Hamurun belirgin biçimde kabarması yeterli, hacminin tam iki katına çıkması şart değil.