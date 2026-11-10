Emekli Marangoz, Güneşle Isınan Kalorifer Sistemi İçin Patent Aldı: Ahşap Evi Bile Isıtıyor

Sistemin ilk kurulumunu 2017 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Yılmaz, o dönemde elde ettiği sonuçların oldukça başarılı olduğunu kaydetti. Ahşap binanın bu sistemle rahatlıkla ısınabildiğini ifade etti.

Yılmaz, geliştirdiği sistemin yalnızca ekonomik tasarruf değil, çevresel fayda sağlamasını da amaçladığını belirtti. Güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salımının azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini ifade eden Yılmaz, patent ve faydalı model belgelerinin ardından üretim aşamasına geçmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.