Emekli Marangoz, Güneşle Isınan Kalorifer Sistemi İçin Patent Aldı: Ahşap Evi Bile Isıtıyor
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan emekli marangoz ve çiftçi Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıl önce geliştirdiği güneş enerjili ısıtma sistemi için patent aldı. Sistem, mevcut kalorifer kazanlarına dışarıdan eklenebiliyor ve güneş yetersiz kaldığında kazanı otomatik olarak yeniden devreye alıyor.
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Kaynak: DHA
Güneş enerjisini kalorifer kazanına bağlayan sistem, 10 yıllık çalışmanın ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldı.
Sistem mevcut kazanlara kolayca eklenebiliyor, güneş varken kazanı kapatıp güneş yetersiz kalınca yeniden devreye alıyor.
Yılmaz, sistemin çevreye de katkı sağlamasını hedeflediğini belirterek belgelerin ardından üretime geçmeyi planladığını söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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