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Emekli Marangoz, Güneşle Isınan Kalorifer Sistemi İçin Patent Aldı: Ahşap Evi Bile Isıtıyor

Emekli Marangoz, Güneşle Isınan Kalorifer Sistemi İçin Patent Aldı: Ahşap Evi Bile Isıtıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 19:09
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan emekli marangoz ve çiftçi Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıl önce geliştirdiği güneş enerjili ısıtma sistemi için patent aldı. Sistem, mevcut kalorifer kazanlarına dışarıdan eklenebiliyor ve güneş yetersiz kaldığında kazanı otomatik olarak yeniden devreye alıyor.

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Kaynak: DHA

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Güneş enerjisini kalorifer kazanına bağlayan sistem, 10 yıllık çalışmanın ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldı.

Güneş enerjisini kalorifer kazanına bağlayan sistem, 10 yıllık çalışmanın ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldı.

Domaniç'te marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıl önce güneş enerjisinden kalorifer kazanına sıcak su entegre eden bir sistem geliştirdi. Yaptığı denemelerde başarılı sonuçlar alan Yılmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu.

Yapılan incelemelerin ardından sistem patent almaya hak kazandı. Yılmaz ayrıca 'Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi' için de faydalı model belgesi aldı.

Sistem mevcut kazanlara kolayca eklenebiliyor, güneş varken kazanı kapatıp güneş yetersiz kalınca yeniden devreye alıyor.

Sistem mevcut kazanlara kolayca eklenebiliyor, güneş varken kazanı kapatıp güneş yetersiz kalınca yeniden devreye alıyor.

Yılmaz, 10 yıldır üzerinde çalıştığı projenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirtti. Geliştirdiği sistemin, mevcut kazana güneş enerjisini entegre ederek tasarruf sağladığını ifade eden Yılmaz, sistemin dışarıdan kolayca takılabildiğini söyledi.

Yılmaz'ın anlattığına göre sistem, güneş varken kazanı otomatik olarak kapatıp ısıtmaya devam ediyor. Güneş yetersiz kaldığında ise mevcut kazan yeniden devreye giriyor.

Yılmaz, sistemin çevreye de katkı sağlamasını hedeflediğini belirterek belgelerin ardından üretime geçmeyi planladığını söyledi.

Yılmaz, sistemin çevreye de katkı sağlamasını hedeflediğini belirterek belgelerin ardından üretime geçmeyi planladığını söyledi.

Sistemin ilk kurulumunu 2017 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Yılmaz, o dönemde elde ettiği sonuçların oldukça başarılı olduğunu kaydetti. Ahşap binanın bu sistemle rahatlıkla ısınabildiğini ifade etti.

Yılmaz, geliştirdiği sistemin yalnızca ekonomik tasarruf değil, çevresel fayda sağlamasını da amaçladığını belirtti. Güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salımının azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini ifade eden Yılmaz, patent ve faydalı model belgelerinin ardından üretim aşamasına geçmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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