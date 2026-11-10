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Koyunlarına Dikenli Zırh Giydirdi: 3 Yılda Hiç Beklenmeyeni Başardılar

Koyunlarına Dikenli Zırh Giydirdi: 3 Yılda Hiç Beklenmeyeni Başardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 13:53
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Avusturya'nın Kärnten eyaletindeki Villach kentinde yaşayan 72 yaşındaki Rudolf Schaubach, Alp çobanlarının en büyük sorunlarından biri olan kurt saldırılarına karşı koyunlar için dikenli bir koruyucu ağ geliştirdi. Üç yıl süren çalışmanın ardından patenti alınan buluş bir yanda umut verirken, diğer yanda hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

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Kaynak: Euronews, 5 Minuten

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Eski çiftçi ve avcı Rudolf Schaubach, koyunları kurt ısırığına karşı dikenli bir ağla korumayı hedefliyor.

Eski çiftçi ve avcı Rudolf Schaubach, koyunları kurt ısırığına karşı dikenli bir ağla korumayı hedefliyor.

Villach çevresindeki yamaçlarda yüzyıllardır koyunculuk yapılıyor, ancak Avusturya'da kurt sayısı arttıkça otlaktaki hayvanlara yönelik saldırılar da çoğalıyor. Schaubach, 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı tasarımı Avrupa Patent Ofisi'nde patentletti. Yaklaşık 1,5'e 1,6 metre boyutundaki ağın ağırlığı 2 ila 3 kilogram, yani bir koyunun doğal yününe yakın. Lastik hortumlarla kaplanmış plastik dikenlerden oluşan sistem, elastik bantlarla hayvanın üzerinde sabit duruyor.

Mucit, kurdun genellikle boğazdan ısırdığını söylüyor. Ona göre dikenler kurda acı veriyor ama ciddi bir yaralanmaya yol açmıyor, kurt da bu deneyimi hatırlayarak bir daha ısırmıyor.

Mayıs 2026'da dağ otlağında denenen ağ, hayvan koruma derneğinin şikayeti üzerine koyunun üzerinden çıkarıldı.

Mayıs 2026'da dağ otlağında denenen ağ, hayvan koruma derneğinin şikayeti üzerine koyunun üzerinden çıkarıldı.

Gailtal'daki bir çiftçi, bir anaç koyun, kuzusu ve bir koyunu Mayıs 2026'da ağla donatarak daha önce kurt görülen bir dağ otlağına çıkardı. Ancak kurt saldırısı kaydedilemeden resmi veteriner, ağın koyundan çıkarılmasını sağladı.

Viyana merkezli Tierschutz Austria, Schaubach ve çiftçi hakkında hayvana eziyet şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Dernek adına konuşan Madeleine Petrovic, bilirkişiye göre koyunun ağ varken normal hareket edemediğini, kaçarken çalılıklara takılabileceğini ve bacaklarla memenin korumasız kaldığını savundu. Schaubach ise koyunun ağı 3-4 gün taşıdığını, bu sürede yattığını, kalktığını ve kuzusunu sorunsuz emzirdiğini belirtiyor.

Kurt barınağındaki test iptal edilirken mucit, buluşunu denemek için yurt dışında bir çiftçi arıyor.

Kurt barınağındaki test iptal edilirken mucit, buluşunu denemek için yurt dışında bir çiftçi arıyor.

Villach Bölge Yönetimi'nden 26 Mayıs 2026'da suç duyurusuna ilişkin yazıyı alan Schaubach, ağın tüm gövdeyi değil, ağırlıklı olarak boyun ve alt gövdeyi koruyan daha hafif bir sürümü üzerinde çalışacağını açıkladı. Temmuz 2026'da ise koyunun kurt barınağına bırakılarak denenmesi planından vazgeçti. Uzmanlara göre barınaktaki kurtlar doğal ortamdakinden farklı davranıyor ve yalnızca ölü hayvanla besleniyor.

Mucit şimdi Almanya, Macaristan, İtalya ya da Romanya gibi ülkelerde kurt bölgesinde deneme yapmaya hazır bir çiftçi arıyor. Şu ana kadar patent ve avukat masrafları dahil 50 ile 60 bin euro harcadığını belirten Schaubach, henüz tek bir ağ satmış değil.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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