Koyunlarına Dikenli Zırh Giydirdi: 3 Yılda Hiç Beklenmeyeni Başardılar

Gailtal'daki bir çiftçi, bir anaç koyun, kuzusu ve bir koyunu Mayıs 2026'da ağla donatarak daha önce kurt görülen bir dağ otlağına çıkardı. Ancak kurt saldırısı kaydedilemeden resmi veteriner, ağın koyundan çıkarılmasını sağladı.

Viyana merkezli Tierschutz Austria, Schaubach ve çiftçi hakkında hayvana eziyet şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Dernek adına konuşan Madeleine Petrovic, bilirkişiye göre koyunun ağ varken normal hareket edemediğini, kaçarken çalılıklara takılabileceğini ve bacaklarla memenin korumasız kaldığını savundu. Schaubach ise koyunun ağı 3-4 gün taşıdığını, bu sürede yattığını, kalktığını ve kuzusunu sorunsuz emzirdiğini belirtiyor.