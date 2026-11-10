Koyunlarına Dikenli Zırh Giydirdi: 3 Yılda Hiç Beklenmeyeni Başardılar
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Avusturya'nın Kärnten eyaletindeki Villach kentinde yaşayan 72 yaşındaki Rudolf Schaubach, Alp çobanlarının en büyük sorunlarından biri olan kurt saldırılarına karşı koyunlar için dikenli bir koruyucu ağ geliştirdi. Üç yıl süren çalışmanın ardından patenti alınan buluş bir yanda umut verirken, diğer yanda hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.
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Eski çiftçi ve avcı Rudolf Schaubach, koyunları kurt ısırığına karşı dikenli bir ağla korumayı hedefliyor.
Mayıs 2026'da dağ otlağında denenen ağ, hayvan koruma derneğinin şikayeti üzerine koyunun üzerinden çıkarıldı.
Kurt barınağındaki test iptal edilirken mucit, buluşunu denemek için yurt dışında bir çiftçi arıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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