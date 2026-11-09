Denizi Olmayan İlimiz Balıkçılıkta Başı Çekiyor: Avrupa ve Rusya'yı Besliyor
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Tecer Dağı eteklerindeki tesiste anaç alabalıklar sağılıyor ve yumurtalar döllenmeye hazırlanıyor.
Olgunlaşan yumurtalar başka tesislerde büyütülüyor, balıklar Türkiye'nin yanı sıra Rusya'ya da gönderiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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