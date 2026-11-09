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Denizi Olmayan İlimiz Balıkçılıkta Başı Çekiyor: Avrupa ve Rusya'yı Besliyor

Denizi Olmayan İlimiz Balıkçılıkta Başı Çekiyor: Avrupa ve Rusya'yı Besliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 18:58
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Denizi olmayan Sivas, alabalık üretimiyle dikkat çekiyor. Kentin Ulaş ilçesinde 1450 rakımlı Tecer Dağı eteklerindeki bir tesiste anaç alabalıklar sağılarak yumurta elde ediliyor. Buradan çıkan balıklar Türkiye pazarının yanı sıra Rusya'ya ve Avrupa'ya gönderiliyor.

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Kaynak: İHA

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Tecer Dağı eteklerindeki tesiste anaç alabalıklar sağılıyor ve yumurtalar döllenmeye hazırlanıyor.

Tecer Dağı eteklerindeki tesiste anaç alabalıklar sağılıyor ve yumurtalar döllenmeye hazırlanıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1450 rakımlı Tecer Dağı eteklerinde bulunan alabalık tesisinde balık sağım mesaisi sürüyor. 36 havuzda büyütülen anaç alabalıklardan sağım dönemine girenler ayrılıyor. Sağıma uygun balıklara anestezi uygulanıyor ve ardından yumurtalar alınarak saklanıyor.

Tuzlu suda yıkanan yumurtalar, erkek alabalıklardan alınan spermle buluşturularak döllenmeye bırakılıyor.

Olgunlaşan yumurtalar başka tesislerde büyütülüyor, balıklar Türkiye'nin yanı sıra Rusya'ya da gönderiliyor.

Olgunlaşan yumurtalar başka tesislerde büyütülüyor, balıklar Türkiye'nin yanı sıra Rusya'ya da gönderiliyor.

Belirli bir olgunluk seviyesine gelen yumurtalar, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki tesislere gönderilerek burada büyütülüyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Sağım aşamalarını anlatan 30 yıllık balıkçı Birkan Karaçay, yumurtaların Uzunyayla tesisinde larva haline gelmesi için götürüldüğünü, balıklar büyüdükçe de yerlerinin değiştirildiğini söylüyor.

Karaçay'ın aktardığına göre yetişen balıklar Türkiye pazarına ve Rusya'ya gönderiliyor. Kalitesiyle adını duyuran Sivas alabalıkları, başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de alıcı buluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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