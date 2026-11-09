Denizi Olmayan İlimiz Balıkçılıkta Başı Çekiyor: Avrupa ve Rusya'yı Besliyor

Belirli bir olgunluk seviyesine gelen yumurtalar, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki tesislere gönderilerek burada büyütülüyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Sağım aşamalarını anlatan 30 yıllık balıkçı Birkan Karaçay, yumurtaların Uzunyayla tesisinde larva haline gelmesi için götürüldüğünü, balıklar büyüdükçe de yerlerinin değiştirildiğini söylüyor.

Karaçay'ın aktardığına göre yetişen balıklar Türkiye pazarına ve Rusya'ya gönderiliyor. Kalitesiyle adını duyuran Sivas alabalıkları, başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de alıcı buluyor.