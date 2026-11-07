Mağaraya Önce O Girecek: Nevşehir'de Yerli Yazılımlı Robot Köpek Göreve Başladı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde savunma sanayisi alanında çalışan bir firmanın mühendisleri, 'Avanos Assuva' adını verdikleri bir robot köpek geliştirdi. Yazılımı yüzde 100, donanımı ise yüzde 35 yerli olan robot, mağara ve tünel gibi riskli bölgelerde güvenlik güçlerinin öncüsü olacak.
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Robot köpek, gaz sensörleri sayesinde mağara, sığınak ve tünellerdeki riskleri önceden tespit edebilecek.
Robotun en büyük özelliği, 27 dilde sunum yapabilen ve uzaktan haberleşme sistemi bulunan yerli yazılımı.
Firma, robot köpekle uluslararası pazara açılmayı ve Kapadokya'daki yer altı şehirlerinde sivil kullanımı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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