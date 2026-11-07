Mağaraya Önce O Girecek: Nevşehir'de Yerli Yazılımlı Robot Köpek Göreve Başladı

Başbuğ, robot köpeği diğer ürünlerden ayıran en önemli noktanın yazılım olduğunu belirtiyor. Sistem 27 dilde sunum yapabiliyor ve daha kabiliyetli hareketler gerçekleştirebiliyor. Lidar, termal ve elektromanyetik sensörler sayesinde yerin altındaki boşlukları, tünelleri, geçitleri ve kapalı mekanları dışarıdan gözlemleyebiliyor.

Proje ekibinden yazılım mühendisi Can Arslan ise robotun çeşitli alanlardaki testlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Arslan'a göre ekip, robotun güçlü işlemcilerini kendi yazılımlarıyla kullanıyor. Gelen veriler cep telefonu, tablet ve bilgisayarda işlenebiliyor. Şu anda herhangi bir veri kaybı yaşanmadan bilgi işlenebildiği aktarılıyor.