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Mağaraya Önce O Girecek: Nevşehir'de Yerli Yazılımlı Robot Köpek Göreve Başladı

Mağaraya Önce O Girecek: Nevşehir'de Yerli Yazılımlı Robot Köpek Göreve Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 22:23
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde savunma sanayisi alanında çalışan bir firmanın mühendisleri, 'Avanos Assuva' adını verdikleri bir robot köpek geliştirdi. Yazılımı yüzde 100, donanımı ise yüzde 35 yerli olan robot, mağara ve tünel gibi riskli bölgelerde güvenlik güçlerinin öncüsü olacak.

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Robot köpek, gaz sensörleri sayesinde mağara, sığınak ve tünellerdeki riskleri önceden tespit edebilecek.

Robot köpek, gaz sensörleri sayesinde mağara, sığınak ve tünellerdeki riskleri önceden tespit edebilecek.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Remzi Başbuğ'a göre riskli bir bölgeye önce robot köpek gönderiliyor. Robot, mağara ya da sığınakta oksijen oranını ölçüyor, varsa zehirli gazları belirliyor.

Lazer ışınlarıyla nesnelerin uzaklığını, konumunu ve şeklini ölçen uzaktan algılama teknolojisi sayesinde robot üç boyutlu haritalama da yapabiliyor. Üzerine entegre edilebilen uzun namlulu silah ve termal kamerayla güvenlik güçlerine çok amaçlı hizmet sunması hedefleniyor.

Robotun en büyük özelliği, 27 dilde sunum yapabilen ve uzaktan haberleşme sistemi bulunan yerli yazılımı.

Robotun en büyük özelliği, 27 dilde sunum yapabilen ve uzaktan haberleşme sistemi bulunan yerli yazılımı.

Başbuğ, robot köpeği diğer ürünlerden ayıran en önemli noktanın yazılım olduğunu belirtiyor. Sistem 27 dilde sunum yapabiliyor ve daha kabiliyetli hareketler gerçekleştirebiliyor. Lidar, termal ve elektromanyetik sensörler sayesinde yerin altındaki boşlukları, tünelleri, geçitleri ve kapalı mekanları dışarıdan gözlemleyebiliyor.

Proje ekibinden yazılım mühendisi Can Arslan ise robotun çeşitli alanlardaki testlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Arslan'a göre ekip, robotun güçlü işlemcilerini kendi yazılımlarıyla kullanıyor. Gelen veriler cep telefonu, tablet ve bilgisayarda işlenebiliyor. Şu anda herhangi bir veri kaybı yaşanmadan bilgi işlenebildiği aktarılıyor.

Firma, robot köpekle uluslararası pazara açılmayı ve Kapadokya'daki yer altı şehirlerinde sivil kullanımı hedefliyor.

Firma, robot köpekle uluslararası pazara açılmayı ve Kapadokya'daki yer altı şehirlerinde sivil kullanımı hedefliyor.

Başbuğ, 20 yıldır savunma alanında çalıştıklarını, son iki yıldır ise çalışmalarını robotik teknolojiyle geliştirmeye gayret ettiklerini söylüyor. Robot köpekle uluslararası pazarda yer edinmeyi hedefleyen firma, robotun sivil amaçlarla da kullanılabileceğini belirtiyor. Kapadokya'da turizme açık olmayan yer altı şehirlerinde ve tünellerde gaz ölçümü, oda sayılarının belirlenmesi ve haritalandırma yapılabileceği ifade ediliyor.

Elektrik ve elektronik mühendisi Emre Özkul ise çalışmalarını 'bir askerimizin yaralanmasındansa yüzlerce robot feda olsun' anlayışıyla sürdürdüklerini anlattı. Test alanlarında robotla karşılaşan turistlerin de büyük ilgi gösterdiğini aktaran Özkul, özellikle yerli turistlerin robotun Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini öğrenince şaşırdığını belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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