Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının yankıları sürerken yeni bir olay yaşandı. Kentte üniversite eğitimi için bulunan Beşiktaşlı iki Türk genci, sokakta dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü bir grubun hedefi oldu. Atkılar yüzünden başlayan gerginlik, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine çağrılmasıyla sonuçlandı.