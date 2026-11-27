Batum'daki Gerilim Bu Kez Beşiktaşlı Türk Öğrencileri Hedef Aldı
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Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının yankıları sürerken yeni bir olay yaşandı. Kentte üniversite eğitimi için bulunan Beşiktaşlı iki Türk genci, sokakta dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü bir grubun hedefi oldu. Atkılar yüzünden başlayan gerginlik, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine çağrılmasıyla sonuçlandı.
Saldırganlar atkıların çıkarılmasını istedi.
Bir öğrenci omzundan bıçaklandı.
Batum'da gerilim maç gecesi başlamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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