Batum'daki Filistin Pankartı Rizespor Tribünlerinde Ortaya Çıktı
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Saygı duruşunda "Katil İsrail" sesleri yükseldi.
Batum'daki pankart Rize'ye ulaştı.
Rizespor bir gün önce de mesaj vermişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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