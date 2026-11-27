Selçuk Maz, Mudanya Beşiktaşlılar Derneği'nin Denetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş kongre üyesi. İstanbul'dan doğrudan Batum'a geçtiklerini ve maç saatine kadar bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirten Maz, bayrakla stada nasıl girdiklerini şöyle anlattı:

'Havaalanında bize sorular sordular ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Maça gelirken yanımıza da Filistin'in bayrağını, özgür bir devletin bayrağını almıştık. Filistin'i desteklemek için statta açmayı planladık. İçeri girerken herhangi bir sorun yaşamadık, bayrağı cebimize koyduk.'