Filistin Bayrağı Açan Beşiktaş Taraftarları Yaşadıklarını Anlattı: Polisin İlk Saldırdığı İsimlerdendi
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Beşiktaş'ın Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği maçta tribünden sert polis müdahalesi görüntüleri yansıdı. Filistin bayrağı açtıkları sırada görevlilerin hedefi olan isimler arasında Mudanya Beşiktaşlılar Derneği yöneticileri Selçuk Maz ve Emre Atak da vardı. İki taraftar stada girişlerinden müdahale anlarına kadar yaşadıklarını kendi sözleriyle anlattı.
"Bayrağı cebimize koyduk."
"Gelenlerin polis olduğunu da anlamadık."
"Hepsi beraber bize yumruk atmaya başladı."
"Bu kadar hırs, bu kadar kin niye?"
"Biber gazı sıkıldığını ilk defa gördüm."
"Bir anda üstümüze çullandılar."
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