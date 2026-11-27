Bu sezon Türk takımları arasında ülke puanına en fazla katkıyı 17.000 puanla Fenerbahçe yaptı. Sarı-lacivertlileri 12.000'er puanla Galatasaray ve Beşiktaş takip ediyor. Trabzonspor'un katkısı 6.000 puan olarak kayda geçerken Başakşehir de 0.500 puanla listede yer alıyor.