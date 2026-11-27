Avrupa'da Tarihi Haftanın Ardından Türkiye'nin Ülke Puanı Güncellendi: Dörtte Dört Yaptık
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 24-26 Kasım haftasında Avrupa kupalarında sahaya çıktı. Dört temsilcinin aldığı sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki konumuna doğrudan yansıdı. Güncellenen tablolarda genel sıralama ile yalnızca bu sezonu kapsayan liste Türk futbolu için farklı basamaklar gösteriyor.
Dört temsilci de haftayı galibiyetle kapattı.
Türkiye genel sıralamada dokuzuncu basamakta.
Bu sezonun listesinde Türkiye beşinci sırada.
Fenerbahçe ülke puanına en büyük katkıyı verdi.
Kulüpler listesinde Fenerbahçe 25. basamakta.
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