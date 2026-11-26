Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Haftası UEFA Ülke Puanında Türkiye'yi Nereye Taşıdı?
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Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ve Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. İki temsilcinin aldığı sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanına da yansıdı. Güncellenen listede Türkiye'nin bir üst sıradaki Hollanda ile arasındaki fark merak konusu olurken sarı-kırmızılıları ve sarı-lacivertlileri lig aşamasında üçer maç daha bekliyor.
İki takım son iki haftada dört galibiyet aldı.
Türkiye 53.875 puanla dokuzuncu sırada.
Bu sezonun puan tablosunda Türkiye beşinci.
Lig aşamasında üçer maç kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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