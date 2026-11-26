Yalnızca bu sezon Avrupa kupalarında toplanan puanlara bakıldığında Türkiye 8.700 puanla genel sıralamadakinden daha yukarıda bulunuyor. Bu alanda İngiltere 9.722 puanla ilk sırada yer alırken Portekiz 9.500, İspanya 9.281 ve Almanya 8.714 puanla onu takip ediyor.

Türkiye ile dördüncü sıradaki Almanya arasında yalnızca 0.014 puanlık fark var. Temsilcilerin Avrupa'da yoluna devam etmesiyle sezonluk yarışta daha üst basamaklara çıkma hedefi sürüyor.