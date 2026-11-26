Odaya girdiğinde tüm gözler sana mı dönüyor, yoksa köşede kendi halinde takılan o gizemli enerjinin sahibi misin? ✨

Günün nasıl geçerse geçsin, etrafına yaydığın aura senin imzan! Kimi zaman ateş kırmızısı bir tutku, kimi zaman gökyüzü mavisi bir huzur... Peki, senin ruhunun rengi şu an tam olarak ne söylüyor?

Kafandaki soruları bir kenara bırak, içindeki enerjiyi serbest bırak! 10 tatlı soruda auranın rengini ve çevrene saçtığın o eşsiz ışığı keşfetmeye hazır mısın?

Başlayalım bakalım, enerjin hangi frekansta vuruyor! 🌈👇