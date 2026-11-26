Auran Hangi Renk? Testi Çöz, Sonucu Öğren
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Odaya girdiğinde tüm gözler sana mı dönüyor, yoksa köşede kendi halinde takılan o gizemli enerjinin sahibi misin? ✨
Günün nasıl geçerse geçsin, etrafına yaydığın aura senin imzan! Kimi zaman ateş kırmızısı bir tutku, kimi zaman gökyüzü mavisi bir huzur... Peki, senin ruhunun rengi şu an tam olarak ne söylüyor?
Kafandaki soruları bir kenara bırak, içindeki enerjiyi serbest bırak! 10 tatlı soruda auranın rengini ve çevrene saçtığın o eşsiz ışığı keşfetmeye hazır mısın?
Başlayalım bakalım, enerjin hangi frekansta vuruyor! 🌈👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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