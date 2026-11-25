Danıştay, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Kararını Resmen Onayladı
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Danıştay, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin mahkeme kararını oy birliği ile onadı.
Danıştay 8. Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada yapılan temyiz başvurusunu reddederek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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