Kredi Kartı Faizleri Düştü: İpotek Ve Kredi Olmadan Taksitle Otomobil, 500 Bin TL'lik Araca 188 Bin TL Faiz
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Otomobil almak isteyenler için kredi kartı faizleri aşağı çekildi. Yüksek limitli kartı olanlar, galeri veya sıfır araç bayilerinden yüzde 4,25 yerine yüzde 4,08 aylık faizle taksitli araç alabilecek. Kartla alımda ne ipotek ne de kredi başvurusu gerekiyor, ancak 500 bin TL'lik bir araç 12 ayda yaklaşık 689 bin TL'ye çıkıyor.
Kaynak: Burka Taşçı / NTV
Dönem borcu 180 bin TL'yi aşan kartlarda aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e iniyor.
Taşıt kredisinde araç değeri yükseldikçe vade kısalıyor, çıkabilecek kredi oranı düşüyor.
500 bin TL'lik aracı 12 ayda kartla ödeyen kişi yaklaşık 689 bin TL geri ödüyor.
Peşinat verip kalanı taksitlendirmek, kredi limitlerine takılmadan araç almanın yolu oluyor.
Araca kredi çekilmediği için ipotek yok, istenen an satıp nakde çevirmek mümkün.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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