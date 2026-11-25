Kredi çekerek araç almak isteyenleri ise sınırlar bekliyor. 400 bin TL ve altındaki araçlarda azami vade 48 ay, 400 bin ile 800 bin TL arasında 36 ay, 800 bin ile 1 milyon 200 bin TL arasında 24 ay, 1 milyon 200 bin ile 2 milyon TL arasında ise 12 ay. Kredinin araç değerine oranı da aynı kademelerde yüzde 70, yüzde 50, yüzde 30 ve yüzde 20 ile sınırlı.

Yani 1 milyon TL'lik bir araç için en fazla yüzde 30'u, 300 bin TL kredi çıkabiliyor. İhtiyaç kredisinde de benzer bir tablo var: 125 bin TL ve altında en fazla 36 ay, 125 bin 1 TL ile 250 bin TL arasında 24 ay, 250 bin TL ve üzerinde 12 ay vade uygulanıyor.