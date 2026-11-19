Sıfır araba fiyatları her ay değişiyor, biz de Kasım 2026'da Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri tek tek derledik! Fiyatlar 16 Kasım 2026 itibarıyla markaların Kasım listelerindeki tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıdır, kampanyalar ve ÖTV değişebilir. Kampanyası olan modellerde Kasım'a özel fiyatı da yazdık, listeyi bu ay ödenebilecek en düşük fiyata göre sıraladık. Otomobil sınıfına girmeyen Citroën Ami ve Fiat Topolino gibi hafif dört tekerlekli araçları ise listeye almadık. Buyurun, beraber bakalım! 👇