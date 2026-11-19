Türkiye'de 2026 Yılında Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller
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Sıfır araba fiyatları her ay değişiyor, biz de Kasım 2026'da Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri tek tek derledik! Fiyatlar 16 Kasım 2026 itibarıyla markaların Kasım listelerindeki tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıdır, kampanyalar ve ÖTV değişebilir. Kampanyası olan modellerde Kasım'a özel fiyatı da yazdık, listeyi bu ay ödenebilecek en düşük fiyata göre sıraladık. Otomobil sınıfına girmeyen Citroën Ami ve Fiat Topolino gibi hafif dört tekerlekli araçları ise listeye almadık. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Dacia Logan: 1.328.000 TL
2. Dacia Sandero: 1.390.000 TL
3. Kia Picanto: 1.460.000 TL
4. Opel Corsa: 1.460.000 TL
5. Fiat Egea Sedan: 1.499.900 TL
6. Hyundai Inster: 1.520.000 TL
7. Hyundai i20: 1.575.000 TL
8. Citroën ë-C3: 1.605.000 TL
9. Skoda Fabia: 1.772.700 TL
10. Renault Clio: 1.830.000 TL
11. Togg T10F: 1.884.980 TL
12. Toyota Corolla: 1.965.000 TL
13. Seat Ibiza: 1.985.100 TL
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