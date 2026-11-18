CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş’in ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu hakkında TCK 53 kapsamında siyasi yasağı da içeren haklardan yoksun bırakma kararı da verildi.

Ekrem İmamoğlu avukatı Çağlar Çağlayan ise şu savunmada bulundu:

'Mütalaaya katılmıyoruz. Şaşırmayı bıraktık. Bu davadan ceza çıkarsa 'beklemiyordum, şaşırdım' diyen birileri olmayacak bugün. Buradaki insanların da haklı olduklarını görüyoruz. Eğer bu dosyada delillere göre karar verecekseniz beraat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. İddianamenin ötesine geçen bir mütaalayla ceza istenmiştir. Beraat kararı verilmesini talep ediyorum.'