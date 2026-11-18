Fatma Betül Sayan Kaya Koğuşta Bayıldı
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, koğuşunda baygınlık geçirdi. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre Fatma Betül Sayan Kaya, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.
Fatma Betül Sayan Kaya koğuşunda bayıldı.
"Tedavisinin ardından cezaevine götürüldü."
AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı da ifadeye çağrıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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