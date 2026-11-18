Fatih Terim'in Asıl Memleketi Ortaya Çıktı
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Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı ismi Fatih Terim, ABD'de katıldığı bir baloda ailesinin köklerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Adana'da doğup büyüyen 73 yaşındaki teknik direktör, dedesinin ve babasının Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya geldiğini söyledi. Terim, Kıbrıslı kimliğiyle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
Fatih Terim asıl memleketini açıkladı.
Adana'da doğdu, futbola Adana'da başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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