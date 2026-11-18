Fatih Terim, 4 Eylül 1953'te Adana'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği bu şehirde geçen Terim, futbola da Adana'da adım attı. Ceyhanspor'da başlayan futbol yolculuğu Adana Demirspor formasıyla profesyonel kariyere dönüştü. Bu yüzden kamuoyunda uzun yıllar boyunca 'Adanalı Fatih Terim' olarak anıldı.

1974'te Galatasaray'a transfer olan Terim, sarı-kırmızılı formayı 11 sezon boyunca giydi. Libero olarak oynadığı bu dönemde 402 resmi maça çıktı, takımın kaptanlığını üstlendi ve 1985'te futbolu bıraktı.

Doğduğu şehirle bağı hiçbir zaman kopmadı. Bu yılın mayıs ayında Adana'da Fatih Terim adına bir müze kurulması için talimat verildiği de kamuoyuna yansımıştı.