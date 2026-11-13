Fatih Terim'den 83 Bin TL'lik Hesaba Farklı Ödeme: 3 İmzalı Galatasaray Forması Verdi

Türk futbolunun tanınan teknik direktörlerinden Fatih Terim, bu kez restoran hesabıyla gündeme geldi. Ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yiyen Terim'e gecenin sonunda 83 bin TL hesap çıkarıldı.

Deneyimli teknik adam, hesabı ödemek için alışılmışın dışında bir yöntem tercih etti.