Fatih Terim Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde Ziyaret Etti
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Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da partinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin paylaşımı MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar yaptı. Bayraktar, Terim'i 'Türk futbolunun yaşayan efsanesi' diye anarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Terim'in ziyaretini paylaştı: "Türk futbolunun yaşayan efsanesi".
Ziyaretin zamanı da dikkat çekti: Bahçeli, ablası Serpil Bahçeli'yi bir hafta kadar önce kaybetmişti.
Buluşma, Bahçeli'nin Adana'nın Sarıçam ilçesinde Terim adına spor müzesi yapılması talimatının aylar sonrasına denk geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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