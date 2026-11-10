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Fatih Terim Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde Ziyaret Etti

Fatih Terim Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde Ziyaret Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 18:42
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Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da partinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin paylaşımı MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar yaptı. Bayraktar, Terim'i 'Türk futbolunun yaşayan efsanesi' diye anarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Terim'in ziyaretini paylaştı: "Türk futbolunun yaşayan efsanesi".

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Terim'in ziyaretini paylaştı: "Türk futbolunun yaşayan efsanesi".

Ziyaret 10 Kasım Salı günü MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar'ın paylaşımı şöyleydi: 'Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz.'

Paylaşımla birlikte iki ismin genel merkezde çekilen fotoğrafları da yayımlandı.

Ziyaretin zamanı da dikkat çekti: Bahçeli, ablası Serpil Bahçeli'yi bir hafta kadar önce kaybetmişti.

Ziyaretin zamanı da dikkat çekti: Bahçeli, ablası Serpil Bahçeli'yi bir hafta kadar önce kaybetmişti.

Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli, Kasım'ın ilk günlerinde hayatını kaybetmişti. Bazı haber sitelerine göre Fatih Terim, genel merkezdeki görüşmede Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini de iletti.

Buluşma, Bahçeli'nin Adana'nın Sarıçam ilçesinde Terim adına spor müzesi yapılması talimatının aylar sonrasına denk geldi.

Buluşma, Bahçeli'nin Adana'nın Sarıçam ilçesinde Terim adına spor müzesi yapılması talimatının aylar sonrasına denk geldi.

Mayıs 2026'da Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Sarıçam ilçesinde Fatih Terim Spor Müzesi yapılacağı açıklanmıştı. Projeyi Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ duyurmuştu. Terim o dönem jest için Bahçeli'ye teşekkür etmiş ve kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

Terim, müze kararının ardından Bengü Türk TV'ye de konuşmuş, Bahçeli için şu ifadeleri kullanmıştı: 'Devlet Bey benim hemşehrim, dostum, büyüğüm. Mutluyum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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