Blok3 Fatih Terim'le Buluştuğu Geceyi Anlattı
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Rapçi Blok3, Fatih Terim'le bir araya geldiği akşamı anlattı. Terim'in yemek daveti, geceyi baştan sona süren sohbet ve bahçede yapılan yürüyüş anlatının başlıcaları arasında yer alıyor. Blok3, Terim'in kızları Buse ve Merve'nin babalarına hitap şekline ve Terim'in az bilinen bir özelliğine de değindi.
“Bu adam Fatih Terim.”
“Sanki oğluyla konuşuyormuş gibi...”
“Meğer hocanın çok hoşuna giden bir şeymiş.”
“Çok unutulmaz bir andı.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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