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Blok3 Fatih Terim'le Buluştuğu Geceyi Anlattı

Blok3 Fatih Terim'le Buluştuğu Geceyi Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 00:02
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Rapçi Blok3, Fatih Terim'le bir araya geldiği akşamı anlattı. Terim'in yemek daveti, geceyi baştan sona süren sohbet ve bahçede yapılan yürüyüş anlatının başlıcaları arasında yer alıyor. Blok3, Terim'in kızları Buse ve Merve'nin babalarına hitap şekline ve Terim'in az bilinen bir özelliğine de değindi.

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“Bu adam Fatih Terim.”

“Bu adam Fatih Terim.”

Blok3, Fatih Terim'le tanıştığı akşamı anlatırken yemek davetini ve davete gitmeden önceki düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

'Ben kafamda kimseyi böyle büyütmem ama bu adam Fatih Terim. Ortak dostumuz çıktı, bir baktım Fatih Hoca beni yemeğe davet etmiş. Diyorum ki; kırk yılın başı bir adamı gerçekten özel bir yere koymuşuz, inşallah hayal ettiğim gibi biridir.'

“Sanki oğluyla konuşuyormuş gibi...”

“Sanki oğluyla konuşuyormuş gibi...”

Blok3, yemeğin ardından uzayan sohbeti ve Terim'in kendisiyle kurduğu iletişimi şöyle anlattı:

'Bütün gece muhabbet ettik. Ben soru sordum, o cevap verdi. Sanki oğluyla konuşuyormuş gibi... Bir de bir özelliği var, bunu muhtemelen Türkiye'de kimse bilmiyordur.'

“Meğer hocanın çok hoşuna giden bir şeymiş.”

“Meğer hocanın çok hoşuna giden bir şeymiş.”

Blok3, Terim'in kızları Buse ve Merve'yle ilgili gözlemlerini ve gecenin ilginç anını şu ifadelerle anlattı:

'Kızlarını öyle yetiştirmiş ki Buse ile Merve, babalarına 'siz' diye hitap ediyorlar. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Ben hocaya bir soru sordum, hoca böyle bir ıslık çaldı. Sonra Merve ile Buse bir anda birbirine bakıp 'Uzun zamandır biz bu ıslığı duymamıştık' dediler. Meğer hocanın çok hoşuna giden muhabbetlerde yaptığı bir şeymiş.'

“Çok unutulmaz bir andı.”

“Çok unutulmaz bir andı.”

Blok3, gecenin sonunda yaşanan yürüyüşü şu ifadelerle anlattı:

'Sonra kalktı, 'Gel Hakan, seninle biraz yürüyelim' dedi. Bahçede yürüdük, benim için çok unutulmaz bir andı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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