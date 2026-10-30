Blok3 Fatih Terim'le Buluştuğu Geceyi Anlattı

Blok3, Terim'in kızları Buse ve Merve'yle ilgili gözlemlerini ve gecenin ilginç anını şu ifadelerle anlattı:

'Kızlarını öyle yetiştirmiş ki Buse ile Merve, babalarına 'siz' diye hitap ediyorlar. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Ben hocaya bir soru sordum, hoca böyle bir ıslık çaldı. Sonra Merve ile Buse bir anda birbirine bakıp 'Uzun zamandır biz bu ıslığı duymamıştık' dediler. Meğer hocanın çok hoşuna giden muhabbetlerde yaptığı bir şeymiş.'