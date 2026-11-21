İddiaya göre bir kullanıcı canlı yayın sırasında Temel'e 15 Galaxy ve 30 Aslan hediyesi gönderdi. İddiaya konu görüntülerde hediyelerin art arda ve kısa süre içinde geldiği belirtildi. Toplam değerin yüz binlerce lirayı bulması, olayın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.