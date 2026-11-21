Yakışıklı Mısırcı Alper Temel'e Saniyeler İçinde 615 Bin TL'lik Sanal Hediye Gönderildiği İddia Edildi
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TikTok canlı yayınlarıyla tanınan Alper Temel, 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla bilinen bir mısır satıcısı. Temel'in bir canlı yayını sırasında bir kullanıcının sanal hediye gönderdiği öne sürüldü. İddiaya konu görüntülerde hediyelerin kısa süre içinde art arda geldiği belirtiliyor.
Temel'in yayınında hediye iddiası gündem oldu.
Hediyeler art arda ve kısa sürede geldi.
Temel'in ünü yurt dışına taşmış durumda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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