Türkiye’de ‘Gıda Zehirlenmesi’ Dediler: Kanada’ya Sıçrayan Şüpheli Ölüm
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Kanada kamu yayıncısı CBC'nin Enquête ve the fifth estate programlarıyla yürüttüğü ortak soruşturma, İstanbul'da otelde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kanadalı Bérengère Deveaux-Cattino'nun ölümünü yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'deki otopsi raporu ölüm nedenini gıda zehirlenmesi olarak belirtirken, soruşturma farklı bir zehrin izine işaret ediyor.
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Kaynak: CBC News
Fotoğraflar: Deveaux-Cattino Ailesi
Tıp fakültesi mezuniyetini kutlamak için Türkiye'ye gelen genç kadın, İstanbul'da bir gecede ağır hastalandı.
Otopsi raporu gıda zehirlenmesini işaret etti, ancak Quebec'teki uzmanlar bu sonuca ciddi şüpheyle yaklaştı.
Gazeteciler otelde komşu odadaki tahtakurusu şikayetini ve fosfin gazını andıran bir ilaçlama yöntemini ortaya çıkardı.
Aynı soruşturma, Türkiye'de 2023'ten bu yana yaklaşık 30 fosfin zehirlenmesi vakasını ve 12 ölümü belgeledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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