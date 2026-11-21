Montrealli Bérengère Deveaux-Cattino, tıp fakültesinden yeni mezun olmuştu ve bu başarıyı yakın arkadaşlarıyla çıktığı bir gezi ile kutlamak istiyordu. Ablası Éléonore Deveaux-Cattino'nun aktardığına göre genç kadın daha önce hiç Türkiye'ye gitmemişti ve ülkeyi çok güzel ve canlı bulmuştu. Grup Kapadokya'da balon turuna da katıldı.

Gezinin bitmesine iki gün kala Bérengère ve arkadaşı, uzun süredir görmek istedikleri İstanbul'a geçti. Kaldıkları otelin 108 numaralı odasına yerleştiler. Sokak lezzetlerini tattıktan sonra akşam yemeğinde tavuk güveç yiyip çay içtiler ve baklava yediler. Ertesi sabah ikisi de şiddetli biçimde hastalanmış halde uyandı. Kimliği korunan ve gerçek adı kullanılmayan arkadaşı Laurie, Bérengère'in uyanır uyanmaz kusmaya başladığını anlattı. Kısa süre sonra kendisinin de kötüleştiğini söyleyen Laurie, otel resepsiyonunu aradıklarını belirtti. İkisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bérengère 17 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.